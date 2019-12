Weihnachten mit Harfe und Ölfass

Scheeßel – Wenn die Scheeßeler Kirche so voll ist wie sonst nur zu Weihnachten und beim Maybebop-Konzert, wenn Haare zu Zöpfen geflochten werden, rote Fliegen zurechtgezupft, Turnschuhe High Heels weichen und sogar Geige und Schlagzeug ein Nikolausmützchen tragen, dann ist wieder Weihnachtskonzert der Eichenschule.

Kultstatus hat die Traditionsveranstaltung im feierlichen Rahmen nicht nur bei den Schülern, Eltern und Lehrern, sondern auch bei Ehemaligen, trifft man dort doch alte Weggefährten und erinnert sich an die gemeinsame Zeit im Chor oder Orchester. Und so ließen sich auch dieses Mal etliche dem Schulalter entwachsene Sänger nicht lange bitten, als der Leiter des großen Chors, Martin Crome, mit mehr als 60 Akteuren kokettierte: „Wir sind nicht so viele und könnten etwas Hilfe gebrauchen.“

„Es ist ein Ros entsprungen“ – das saß bei allen noch, ist dieses gemeinsame Lied doch der Höhepunkt jedes Eichenschul-Weihnachtskonzerts. Ein besonderer Moment auch für Marie Heuer, die 2018 Abitur gemacht hat: „Vergangenes Jahr war ich im Ausland, das ist jetzt das erste Mal als Ehemalige.“ Wie sich das anfühlt? „Nicht schlimm, nur schön!“

Und sonst? „I´m feeling good”, sang Jula Ehlert, die Frontfrau der mit E-Geige und Saxofon besetzungstechnisch neu aufgestellten Delighted Blues Band, und fasste damit wohl das Bühnengefühl der meisten Akteure zusammen: Kein bisschen schüchtern, sondern selbstbewusst, mit viel Bühnenpräsenz und Spaß präsentierten sich schon die Jüngsten im Unterstufenchor und Instrumentalkreis. Mit Holst, einem Andante aus Vivaldis Vier Jahreszeiten und später Purcell und Saint-Saens beim Orchester hatten sich die Leiter Sonja Mahnken und Nora Mankiewicz Klassik pur auf die Fahnen geschrieben und den Schülern einiges Vermögen abverlangt.

„Die Schüler haben extrem gut gearbeitet“, ließ eine zufriedene Mankiewicz am Rande des Konzerts verlauten, und das war auch zu hören: Der gerade in den Geigen anspruchsvoll Danse Bacchanale aus Samson et Delila mit einer formidablen Solistin und eindringlicher Percussion: ein Hochgenuss. Mit Annabell Schmidt an der Violine, Phyllis Sablotzke (Flöte), einem gekonnten Drumsolo bei der Delighted Blues Band und deren immer präsenteren Vokalistin Jula Ehlert gab es auch dieses Mal wieder solistische Glanzleistungen zu bewundern. Und das ganz ohne die sonst obligatorischen Tränen, denn – der Umstellung auf G 9 sei´s gedankt – von seinen Schützlingen verabschieden musste sich in diesem Jahr keiner der drei Musiklehrer. Letzteren galt der Dank von Schulleiter Christian Birnbaum: „Danke, dass Ihr wieder ein paar graue Haare mehr, aber auch Lachfalten im Gesicht in Kauf nehmt!“. Damit spielte er nicht nur auf die wöchentlichen Proben, sondern auch auf die mehrtägige Probenfahrt aller Musizierenden an.

Nicht nur musikalisch lief alles am Schnürchen, sondern auch organisatorisch. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, dass zwischen 30 und 60 Musiker rund zehn Mal die Bühne betreten und verlassen mussten. Und das mit Instrumenten bis zur Harfe oder den riesigen Ölfässern, die bei der energiegeladenen Trommelperformance der Sticks ´n Drums so energetisch bearbeitet wurden, dass schon mal ein Stock flog. Die Technik – auch dafür zog Birnbaum seinen Hut – ,lag komplett in der Hand von Schülern. Auch das eine Meisterleistung.

Dramaturgische Höhepunkte waren der Einzug der rund 60 Sänger, die mit ihrem Summen zu „Noel“ den Kirchenraum füllten und der beschwingte Abschluss, bei dem alle Akteure mit Shakin´ Stevens „Merry Christmas everyone“ die mehr als 500 Zuschauer entließen. „Tolle Leistungen und eine großartige weihnachtliche Atmosphäre“, so das Urteil von Marco Trochelmann, Vater einer Fünftklässlerin und Musiklehrer. hey