Wegen Corona: Gemeinde Scheeßel das Kinderferienprogramm ab

Vorerst Schluss mit lustig

+ Ein unter Kindern beliebter Programmpunkt: das Kochen mit den Landfrauen. Dieses Jahr bleibt die Küche kalt. Foto: Heyne

Scheeßel – Wie schade: Eigentlich hätte es in den Sommerferien für den daheimgebliebenen Nachwuchs wieder rund gehen sollen. Beim Kinderferienprogramm der Gemeinde Scheeßel hätten die Lütten sechs Wochen lang an unzähligen Aktionen teilnehmen können. Doch jetzt ist auch dieser Spaß, an dessen Ausrichtung zahlreiche Vereine beteiligt sind, dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Es wäre in diesem Jahr schon die 46. Auflage gewesen.