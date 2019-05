Wege, die im Kopf entstehen

Scheeßel – Fast schien es Museumsleiter Nils Meyer am frühen Freitagabend in der Meyerhofdiele diebischen Spaß zu machen, die rund 40 ersten Gäste der neuen Ausstellung im Scheeßeler Kunstgewerbehaus noch etwas auf die Folter zu spannen. Denn erst nach einer Einführung anhand von zwei Exponaten sollte es hinüber gehen, um die Werke von Ruth Cordes und Suanne Hoppe in Augenschein zu nehmen.

Er selbst habe erst seit der Zusammenarbeit mit Kuratorin Birgit Ricke mehr mit Kunst zu tun. „Eine Bereicherung“, wie der Wahl-Scheeßeler zugab. Er sollte, genau wie die Gäste, in der folgenden komprimierten Werkseinführung eine geballte Ladung Bedenkenswertes rund um Kunst und Kunstgeschichte genießen dürfen, erwies sich Referent Alarich Rooch doch als ebenso kurzweiliger wie tiefschürfender Redner. Kein Wunder, ist der Bremer doch nicht nur als Professor der Kunsthistorie, sondern auch an der Kunstakademie in Düsseldorf tätig. „Spannend, wie in ‚Wege‘ die Raumskulpturen und Gemälde in Verbindung gesetzt werden“, befand er. Bei allen Unterschieden – 2D versus 3D, Konzeptkunst versus intuitiver Gestaltung beim Prozess des Malens, sei den Werken der beiden die „große Tiefe“ gemeinsam. Der Weg, der getreu dem Motto der Doppelausstellung gezeigt werde, „geschieht im Kopf“ – ein Merkmal für Assoziationsfiguren. Trotz allerlei eigener Deutungsansätze und theoretischer Betrachtungen betonte er: „Die offenen Kunstwerke laden zur eigenen Auseinandersetzung ein – fragen Sie nicht, was die Künstlerin mit dem Werk will, sondern: Was sehe ich?“

So trefflich vorbereitet, entspann sich beim anschließenden Besuch der Ausstellung mit faszinierenden Holz-Raumskulpturen und den großformatigen Bildern von Wegen, die den Besucher förmlich in die dritte Dimension sogen, ein reger Diskurs. hey