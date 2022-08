Ferienprogramm wartet mit ehrenamtlichen Angeboten auf

Von: Ulla Heyne

Die Krake im Schwimmerbecken zieht zahlreiche Jugendliche an. © Heyne

Scheeßel – Eine ganze Menge bietet das diesjährige Kinder-Ferienprogramm der Gemeinde Scheeßel. Auch in diesem Jahr lassen zahlreiche Vereine und Gruppen es sich nicht nehmen, den in den Sommerferien daheim gebliebenen Kindern und Jugendlichen ansprechende Angebote zu machen, oft sogar gratis. Gleich zwei davon lockten am Samstag die jungen Besucher und ihre Familien.

Schon ein Klassiker ist die Badeparty des DLRG. Nach zweijähriger Pause konnten sich die jungen Badegäste wieder am Volleyball im Wasser mit XL-„Hummelballons“ austoben, in begehbaren Wasserbällen über die Oberfläche des Nichtschwimmerbeckens laufen, Dino-Hüpfburg, oder Wasserkrake erklimmen oder auf der Schaumrutsche den Abhang hinuntersausen. Für den achtjährigen Malte war der Laufsteg mit zwei zu erklimmenden Bergen der Höhepunkt. Der langjährige DLRG-Mitstreiter Rolf Bassen, einer der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, vermerkte etwas weniger Besucher als früher, „allerdings war es vom Wetter her heute Morgen auch wirklich frisch“. Besiegelt wurde die dreistündige Sause in guter Tradition mit dem „Schatztauchen“, bei dem es galt, das Kleingeld der „Duschgroschen“ der vergangenen Monate vom Beckengrund zu sammeln.

Ebenfalls mit viel Action verbunden war das Angebot der freiwilligen Feuerwehr Scheeßel. Erstmals war der Tag unter dem Motto „Die Feuerwehr Scheeßel live erleben“ allein von der Kinderfeuerwehr „Die Beekehörnchen“ ohne Beteiligung der Jugendfeuerwehr gestaltet und von zwei Stunden auf den gesamten Tag ausgeweitet worden – eine Rechnung, die aus zwei Gründen aufging, wie Pressesprecher Thomsas Opitz erläuterte: „Erstens können wir unsere Aktionen gezielter auf Vorschul- und Grundschüler ausrichten, zweitens verteilt sich der Andrang der Interessenten besser – so müssen Kinder, die einmal mit einem echten Löschfahrzeug mitfahren wollen, nicht so lange warten.“

Bereits um 10 Uhr hätten die Besucher auf der Matte gestanden; „da waren wir noch mit der Beseitigung der Folgen des Gewitters beschäftigt“, so Opitz. Neben dem unbestrittenen Höhepunkt, einer „Spritztour“ mit dem Feuerwehrwagen, lockten zahlreiche altersgemäße Attraktionen wie Löscheimer-Memory, Feuerlöschen brennender Requisiten mit der Spritzpumpe oder das Absolvieren eines Parcours mit „Tretautos inklusive Fahrt über eine Wippe. Dabei hätten die „Beekehörnchen“ eigentlich gar keine Werbung nötig: Die 15 Plätze sind ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Andererseits sieht Opitz auch die altersbedingten „Abgänge“, wenn die jungen Brandschützer mit zehn bis zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr wechseln. Er freute sich besonders über die Disziplin der jungen Gäste: „Da hat niemand sich vorgedrängelt – ein durch und durch angenehmes Klientel.“

Einer von ihnen, der begeistert mehrere Stunden zwischen Spielen, Malen und kulinarischer Versorgung zubrachte, war Melf Villwock. Am besten gefiel dem Sechsjährigen ein überdimensionales Motorik-Spiel. Er könnte sich gut vorstellen, bald bei den ehrenamtlichen Jung-Brandschützern mitzumischen – ganz wie der große Bruder, seit einem Jahr in der Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Hamburg.