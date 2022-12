Was tun mit dem alten Feuerwehrhaus? Gemeinderat Helvesiek sammelt Vorschläge zur Nachnutzung

Von: Ulla Heyne

Über die Nachnutzung des ehemaligen Kühlhauses, das lange Jahre als Feuerwehrhaus gedient hatte, macht sich der Gemeinderat Helvesiek Gedanken. © Heyne

Was passiert mit dem alten Feuerwehrhaus in Helvesiek? Diese Frage stellt sich aktuell der Helscher Gemeinderat. Eine Nachnutzungsmöglichkeit: ein Tante-Emma-Laden mit modernem Konzept.

Helvesiek – Die Feuerwehr Helvesiek ist endlich ins neue Feuerwehrhaus umgezogen – „Gott sei Dank!“ Das stellte Helvesieks Bürgermeister Merten Lüdemann am Montag bei der Gemeinderatssitzung fest. Was außer der Erleichterung bleibt, ist die Frage: Was tun mit dem alten Gerätehaus? Das ist noch an die Samtgemeinde Fintel vermietet, und zwar mit sechsmonatiger Kündigungsfrist.

Aufgrund fehlender Nutzung möchte die das Mietverhältnis jedoch schon vorzeitig beenden. Aber darf sie das auch? Diese Frage wurde anlässlich der Ratssitzung erörtert. Lüdemann findet: „Ja – dass wir die Hand drauf haben bei der Nachnutzung, ist wichtiger als die paar Euro Miete.“ Derzeit seien das 164 Euro monatlich.

Damit kam er zum Kern der Frage: Was tun mit einer „in die Jahre gekommenen Fahrzeughalle nebst Schulungsraum mit altem Teppich und einer Bar, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat?“, so Lüdemann. Eigentlich sei sie prädestiniert für einen Jugendtreff, „aber mitten im Ort ist das einfach die falsche Lage.“ Eine Nachnutzung durch die Betreiberin einer Ölmühle sei angefragt gewesen, „aber die hat zwischenzeitlich etwas anderes gefunden.“ Eine weitere Anfrage als Stellmöglichkeit für Autos sei angefragt – ob die ebenfalls angefragten baulichen Veränderungen genehmigungsfähig wären, war im Rahmen der Sitzung nicht zu klären. Erkundigungen, ob das Haus unter Denkmalschutz steht, wie von einigen Ratsmitgliedern vermutet, sollen zeitnah angestellt werden.

Die weitaus interessanteste Nutzungsmöglichkeit brachte Ratsherr Alexander Quast ins Spiel. Er hatte aus Süddeutschland von einer Nahversorgung in Form eines Tante-Emma-Ladens gehört, bei dem ein Großhändler als Betreiber den SB-Kauf der Bestände mit Scanner per Kamera kontrolliert und dementsprechend für Warennachschub sorgt – „eine tolle Möglichkeit, gerade nach dem Wegfall des Bäckers hier für eine Versorgung zu sorgen, gerade für die Älteren“, so Quast. Dabei sei auch ein Franchise, der Zusammenschluss mehrerer interessierter Bürger oder sogar die Einbindung und Bündelung lokal schon verfügbarer Ware wie Honig, Eiern und Milch denkbar. Eine solche Lösung konnten sich viele Ratsmitglieder gut vorstellen – auch eine Bremer Initiative wurde als Kooperationspartner genannt. Das fand auch die Zustimmung Lüdemanns: „Eine tolle Idee, die allerdings damit steht und fällt, dass einer das in die Hand nimmt und organisiert.“