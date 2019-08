Warten auf den Barsch

Jugendliche Fischer lernen unter Anleitung fachgerechtes Angeln

+ Werfen auch ihre Ruten aus: Thies Riebesehl (v.l.), Hannes Elter und Thore Dittmer. Foto: Rutzen

Fintel – „Guckt mal, da ist schon wieder einer am Haken. Seht ihr, wie sich die Pose bewegt?“ – Hannes Elter ist ganz aufgeregt und zieht den kleinen Fisch an Land. „Der muss noch ein bisschen wachsen“, meint Uwe Fischer, stellvertretender Vorsitzender des Angelsportvereins (ASV) Fintel, und gibt den Fisch, eine Rotfeder, zurück in den Fleetsee.