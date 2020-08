Waldboden gerät in Brand

Mehrere Ortswehren sind im Einsatz

+ © - Die Einsatzkräfte haben das Feuer schnell unter Kontrolle. © -

von Farina Witte schließen

Fintel – In einem Waldstück bei Fintel hat es am Montagnachmittag gebrannt. Das geht aus einer Pressemeldung der Scheeßeler Feuerwehr. Zunächst seien die Ortsfeuerwehren Fintel, Vahlde und Lauenbrück zu dem Feuer zwischen der Straße Nudelhof und der K211 alarmiert worden. Es handelte sich den Angaben nach um eine rund 200 Quadratmeter größe Fläche, die betroffen war. Weil die Einsatzstelle nur über sehr lange Wegstrecken zu erreichen war, forderte der Einsatzleiter weitere Tanklöschfahrzeuge über die Rettungsleitstelle an. Somit wurden die Ortsfeuerwehren Ostervesede und Schneverdingen zur Einsatzstelle alarmiert. Mit deren Personal- und Materialeinsatz sei man der Lage schnell Herr geworden. faw