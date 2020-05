Vorgaben für Sportstätten

Gemeinde steht mit Vereinen in Kontakt / Noch keine Entscheidung über Öffnung des Beekebads

+ Ob das Beekebad öffnen kann, hängt von den Auflagen ab, die die Einrichtung dafür erfüllen muss. Foto: Heyne

Scheeßel – Leichtathleten und Fußballer können seit vergangener Woche aufatmen, die Sportler anderer Disziplinen müssen sich noch in Geduld üben – was derzeit sportlich im Beekeort geht und was nicht, ist ein schwieriges Metier. Nahezu wöchentlich müssen sich die Verantwortlichen neuen Gegebenheiten anpassen. Die Vereine standen und stehen dazu mit der Gemeinde in Kontakt, ob und wie ihre Mitglieder wieder Sport auf den Anlagen betreiben können. Während einige schon das Go bekommen haben, ist für das Beekebad noch offen, wann es wieder losgeht.