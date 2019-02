Im Namen der Scheeßeler Handwerker haben Bianca Gerken (r.) und Dörte Delventhal Sachspenden in Höhe von 650 Euro an Dieter Froese (v.l.), Günter Saxer, Doris Braentel und Bärbel Münnich von der Scheeßeler Tafel übergeben. Foto: Heyne

Scheeßel - Lebensmittel für Bedürftige ausgeben: Dieses Ziel verfolgen die ehrenamtlichen Helfer und Organisatoren der Scheeßeler Tafel, die offiziell „Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel“ heißt, seit nunmehr zehn Jahren. Ihre Kunden werden regelmäßig an der Ausgabestelle von einem der drei Ausgabeteams mit Lebensmitteln kurz vor oder jenseits des Verfalldatums versorgt, die örtliche Spender, darunter Supermärkte und Erzeuger aus Scheeßel und der Region, bereitstellen.

„Das ist unser Kerngeschäft“, so der Vorsitzende Günter Saxer. Zusätzliche Aktivitäten wie das Kochen mit der Klientel, um sie mit der Zubereitung frischer Lebensmittel jenseits von Junkfood und Fertiggerichten vertraut zu machen, habe es zu Beginn gegeben. Inzwischen haben die Freiwilligen, die sich ehrenamtlich um Transport, Sortieren, Ausgabe oder Logistik kümmern, sich längst auf ihr „Kerngeschäft“ fokussiert. Doch immer wieder gibt es Einzelaktionen, um den Tafelkunden neben den gespendeten Lebensmitteln auch solche Güter zur Verfügung zu stellen, die normalerweise nicht den Weg in die Regale finden, nämlich lang haltbare Produkte wie Nudeln, Reis, Zahnbürsten und Zahnpasta. Eine solche Spende überreichten Dörte Delventhal und Bianca Gerken am Dienstag im Namen der Scheeßeler Handwerker. Stolze 650 Euro waren bei der Ausgabe von Feuerzangenbowle beim Weihnachtsmarkt gespendet worden. Wie viele Liter für den guten Zweck geflossen waren? „Einige“, lacht Delventhal. „Als Scheeßeler Handwerker sind wir lokal tätig, da ist es wichtig und sinnvoll, dass wir vor Ort Gutes unterstützen“, ist sie vom wohltätigen Zweck überzeugt. So bedenken die Mitglieder des Verbundes unterschiedlicher Gewerke jedes Jahr andere lokale gute Zwecke.

Doris Braentel, Mitglied eines der Ausgabeteams, ist begeistert: „So können wir auch mal etwas anbieten, was es sonst nicht gibt!“ Dem Einwand „Das ist Aufgabe des Staats“, der ihnen bei gelegentlichen Sondersammlungen entgegenschlägt, begegnen die Mitglieder pragmatisch: „Wir reagieren hier nur auf ein vorhandenes Bedürfnis“, so Günter Saxer, der seit einiger Zeit aus Altersgründen einen Nachfolger für den Vorsitz sucht - bisher vergeblich. Sicher sind dagegen die Zuschüsse des Landkreises sowie der Gemeinden Scheeßel und Lauenbrück, die die laufenden Fixkosten für die Raummiete, Strom und Unterhalt des Tafel-Fahrzeugs in Höhe von rund 20 000 Euro jährlich aufbringen. hey