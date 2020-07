Von wegen barrierefrei

Scheeßel – Freitagmorgen vor der Kita am Fuhrenkamp. Vor knapp zwei Wochen ist hier nach dem coronabedingten Notbetrieb wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Doch die Eltern, die ihre Kinder in die Kita-Gruppe „Waldmäuse“ bringen wollen, müssen starke Nerven oder besser noch Gummistiefel mitbringen. Seit für sie der Zugang verlegt wurde, um in den Stoßzeiten Menschenansammlungen am Haupteingang zu vermeiden, werden sie über den Seiteneingang geleitet. Doch der ist kaum trockenen Fußes zu erreichen. Eigentlich wäre da ein breiter Schotterweg – doch der ist durch einen Erdwall versperrt, inzwischen mit allerlei Unkraut bewachsen. Ursprünglich sollte dies Baustellenfahrzeuge vom nahegelegenen Baugebiet vom Wenden und Parken abhalten; nun stehen eine Mutter und zwei Kinder mit dem Fahrrad davor. „Kommt, wir fahren außenrum“, meint sie, und biegt auf den unbefestigten Sandplatz daneben ein, der heute nur partiell unter Wasser steht. Die Kinder kurven um die Pfützen. Sie haben Glück: Gerade kommt keiner der großen Laster, um dort zu drehen.

Jenny Kahlbrecht, die sich mit ihrer Tochter Pia durch ein Loch im Wall quetscht, das von einem Auto zugeparkt ist, ist sauer: „Sicher und barrierefrei geht anders“, meint die Architektin. Sie und ihr Mann haben sich des Missstandes angenommen und die Gemeinde Scheeßel informiert. Beim ersten Telefonat hieß es, es würde sich um einen „temporären Zustand“ handeln. „Wann immer wir beruflich mit dem Landkreis zu tun haben, heißt es bei solchen Formulierungen: von wann bis wann?“, moniert die Architektin, hier fehle es an einer Definition. Kahlbrecht fragte nach einer Woche nach, machte sogar selbst einen Vorschlag, wie der Zugang mit Kinderwagen, Fahrrad oder Dreirad zu bewerkstelligen sei. In der Antwort teilte Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales Frank Thies ihr mit, die Zugangssituation in im Kindergarten Fuhrenkamp werde voraussichtlich noch bis Ende der Woche dauern. Die ist nun um, getan hat sich noch nichts. Genau wie im Garten. Dort wuchert das Unkraut. Die längsten Blüten sind an die 50 Zentimeter hoch. Eine Mutter, die ihr Kind bringt, schimpft: „Zwei Monate hatten sie Zeit dafür.“ Ihre Befürchtung ist, dass nicht nur Zecken, sondern auch Hummeln und Erdwespen das Spielen beeinträchtigen könnten.

Die E-Mail, mit der Kahlbrecht am Donnerstagmorgen noch einmal an beides erinnert hat, ist bisher unbeantwortet geblieben. Auf Nachfrage unserer Zeitung äußert sich der allgemeine Vertreter der Bürgermeisterin Stefan Behrens. Er hat sich am Vortag selbst ein Bild der Situation vor Ort gemacht und ist zu einer anderen Einschätzung gekommen. Sicherlich sei die Verkehrssituation hier in den vergangenen Wochen suboptimal gewesen, vor allem durch die Asphaltierungsarbeiten in der Eulenkammer, die inzwischen abgeschlossen seien. „Da war gegenseitige Rücksichtnahme gefordert.“ Die Kritik kann er hingegen nicht nachvollziehen: „Eine gefährliche Situation habe ich hier nicht vorgefunden“, auch nasse Füße habe er nicht bekommen. Eine gute Nachricht hat er indes für die Eltern: „Nächste Woche kommt der Erdwall weg, dann ist der Zuweg über den Schotterweg wieder möglich.“ hey