Von Texthängern und Lachanfällen: Probenbesuch bei der Theatergruppe „De Wohlsdörper Speeldeel“

Von: Lars Warnecke

Die Wohlsdörper Speeldeel legt wieder los: Die Komödie „Mit Sexappeal un Mangosnaps“ soll im Februar aufgeführt werden. © Warnecke

Einkaufen im Internet ist in. Ob das höchst zweifelhafte digitale Angebot, einen Auftragskiller über das World Wide Web anzuheuern, möglicherweise schon Realität ist? In jedem Fall ist es Thema für die Komödie „Mit Sexappeal un Mangosnaps“.

Barteldorf/Wohlsdorf – Schwungvoll werfen sich die neun Laiendarsteller in die Posen – die verlangen ihnen die jeweiligen Rollen des Theaterstücks ab. Nach zweijähriger Corona-Tristesse kehren die Akteure der plattdeutschen Theatergruppe „De Wohlsdörper Speeldeel“ schon bald auf die Bühne zurück. „Mit Sexappeal un Mangosnaps“ heißt die aus der Feder von Bernd Spehling stammende Krimi-Komödie in drei Akten, ins Plattdeutsche übersetzt von Benita Brunnert, die das Ensemble insgesamt drei Mal zur Aufführung bringen wird. Zur Premiere hebt sich der Vorhang am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Bartelsdorf.

Der große Saal ist aktuell aber noch nicht Schauplatz der Proben, die bereits im November vergangenen Jahres angelaufen sind. Man trifft sich bei Ensemble-Mitglied Monika Behrens zu Hause – ist ja auch viel kuscheliger dort. „„Wit treffen uns zweimal die Woche“, beschreibt Speeldeel-Leiter Friedhelm Lohmann den Aufwand, den die mundartliche, vor allem mit jungen Leuten besetzte Truppe seit einiger Zeit betreibt, um sich auf den Punkt bühnentauglich präsentieren zu können.

Heute ist der dritte Akt an der Reihe, und zwar ohne Textbuch in der Hand. Ab und an ist aus der Mitte des Raumes statt Gesprochenem Gelächter zu hören – entweder, weil einer gerade noch nicht ganz weiter weiß oder die Akteure aufgrund der Situation nicht in der Rolle bleiben können. Doch die Darsteller fangen sich rasch wieder. Eine gewisse Professionalität ist zu spüren. Und wenn der Text tatsächlich mal hängen sollte, ist Souffleuse Swantje Lohmann natürlich gerne behilflich.

Die Ereignisse überschlagen sich

Dass die Rollen gut besetzt sind und auch ohne Kostüme und Bühne viel funktioniert, das merkt man beim Probenbesuch in Bartelsdorf auf der Stelle. „Wir waren uns sofort einig – das Stück passt zu uns“, sagt Lohmann, der nicht nur Regie führt, sondern auch selbst mitspielt. Aber worum geht es in „Mit Sexappeal un Mangosnaps“ eigentlich? Im Mittelpunkt steht Erwin Endlich (Friedhelm Lohmann), der seinem Leben angesichts widriger Umstände ein Ende bereiten will. Per Internet bucht er „Dienstleister“ Peer (Torben Mahnken), der ihm bei der Ausführung seines Plans helfen soll. Dieser ist jedoch ebenso schnell verschwunden wie seine Ehefrau Hanna (Helga Everding), seine Ersparnisse und sein Selbstwertgefühl. Während Erwin auf sein Ende wartet, feiert sein Nachbar mit schrillen Überraschungen wie einem Carpendale-Double (Marten Lohmann) und seiner Stripperin (Brit Everding) ausgelassen seinen 30. Geburtstag. Hier prallen Welten aufeinander – ein Spektakel in dem auch Kriminalhauptkommissarin Klöppenröder (Monika Behrens), ihr Kollege Grasmeda (Nils Indorf), Telekommitarbeiterin Tanja Grappengießer (Mara Behrens) und der indische Rosenverkäufer (Torben Mahnken) kräftig mitmischen.

Weitere Aufführungen in der Mehrzweckhalle sind für Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, sowie Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr (dann mit Kaffee und Kuchen) geplant. . Der telefonische Kartenvorverkauf startet am Samstag, 28. Januar, 10 bis 11.30 Uhr, und danach täglich zwischen 19 bis 21 Uhr unter 04263 / 8812.