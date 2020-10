Von Hexen und der Zauberei

Scheeßel/Hermannsburg – Heinrich Bammann (82) hat es wieder getan. „Erfahrungen mit der Magie – Hexen, Hexer und Zauberei in der Bibel und im Kirchspiel Scheeßel mit vergleichbaren Erscheinungen in Afrika“ heißt sein neuestes Buch, das sich in eine Reihe vieler weiterer Veröffentlichungen, die aus seiner Feder stammen, einfügt. Wer sich von dem etwas sperrigen Titel, den der promovierte Theologe mit Jeersdorfer Wurzeln für das mehr als 100 Seiten umfassende Werk gewählt hat, nicht abgeschreckt fühlt, erlebt genau das: eine spannende literarische Exkursion in die oft unbegreifliche Welt des Magischen. Eine Welt mit ihren Licht- und Schattenseiten, in welcher der umtriebige Autor, der 25 Jahre seines Lebens im Missionsdienst in Südafrika verbracht hat und heute in Hermannsburg lebt, eben auch seiner Heimatgemeinde Platz einräumt.

Wie es zu diesem Projekt gekommen sei? „Nun, angestoßen worden bin ich vor vielen Jahren schon durch das Lesen eines anderen Buchs, nämlich jenes von Hoops und Ringe über die Hexenprozesse der frühen Neuzeit im Amt Rotenburg“, erzählt Bammann. Mit nicht allen darin enthaltenen Darstellungen ginge er konform. „Ich möchte den Autoren wirklich nichts Schlechtes nachsagen und das, was sie recherchiert haben, auch keinesfalls widerlegen – nur war es mir eine Herzenssache, auch mal meine eigenen Erfahrungen, die ich als Missionar in Afrika zum Thema Hexen und Zauberei gemacht habe, einzubringen.“ Dazu beigetragen hätte auch der Besuch mehrerer Ausstellungen in Hessen, Bremen und Berlin, die sich allesamt der Magie widmeten. „Die fand ich aber nur wenig bis gar nicht ansprechend, da sie das Thema allzu familiengerecht verharmlosten“, erinnert sich Bammann. Neben der sogenannten weißen Magie gebe es nun einmal auch die schwarze, „und die kann sehr böse und strafend sein“.

So ist dem Klappentext auf der Buchrückseite auch folgendes zu entnehmen: „Die Magie äußert sich als wundergöttliche Macht und zeigt sich entsprechend schädigend. Die Wirkungen dürfen dem Widersacher Gottes zugerechnet werden. Deshalb darf sie als abzulehnendes Faktum gesehen werden. Sie ist ein böses Unterfangen, das in Versuchungen, zu normwidrigen Übertretungen und zur Sünde verleitet.“

Vor allem Vergleiche sind es, die der 82-Jährige zwischen den aus dem späten Mittelalter geschichtlich verbürgten Ereignissen in der Region, beispielsweise über den 1664 in Rotenburg abgehaltenen Hexenprozess gegen Mette und Margarethe Meinken aus Westeresch, mit seinen Erfahrungen und eigenen Begegnungen mit unerklärlichen Erscheinungen und vermeintlichen Hexen aus seiner Zeit in Südafrika, wo ihm zufolge bis heute sehr viel mit Magie gearbeitet werde, in mehreren Kapiteln seines Buches anstellt. Und das – trotz ganz unterschiedlicher Kulturkreise – mit zum Teil verblüffenden Parallelen. „Zugute kamen mir in der Vorbereitung auch Aufzeichnungen meiner ehemaligen Lehrerin Erna Löhden, die zu Lebzeiten uralte, sich auf Zauberei beziehende Überlieferungen aus Scheeßel gesammelt hat“, sagt Bammann. Zwei Jahre habe er so an der Publikation intensiv gearbeitet und dabei auch den Blick auf die Bibel gerichtet. „Es ist schon erstaunlich, wie sich die im Alten und Neuen Testament zu findenden Phänomene mit der Hexerei und Magie späterer Zeitepochen ähneln.“ Beides sei eben seit Urzeiten schon in der Welt gewesen.

Nein, leichte Kost ist das einen weiten Bogen spannende Buch bei aller einfachen Sprache, die der Autor findet, wahrlich nicht. Darin finden sich zur Illustration auch Bilder von thematisch passenden Werken des von Bammann hochgeschätzten Bildhauers und Zeichners Ernst Barlach (1870-1938). Dessen „gefesselte Hexe“ schmückt auch den Buchdeckel. Über den Künstler, für den die Hexe symbolhaft für die Frau gestanden habe, habe er sich auch noch einmal Goethes „Faust“, Thomas Manns „Doktor Faustus“ und Dostojewskis „Die Dämonen“ zur Brust genommen und mit kritischem Auge analysiert, wie das Böse darin jeweils dargestellt wird. Nachzulesen sind seine Einordnungen in einem mehrseitigen Anhang, der seiner Einschätzung nach auch im Schulunterricht nicht uninteressant sein dürfte. „Das Buch richtet sich an Leser mit einem allgemein guten Menschenverstand – vom Schüler bis zum Akademiker“, sagt der 82-Jährige. Ihm sei klar, dass es sicher Leute gäbe, die den Inhalt als puren Humbug abtun würden. „Ich aber stehe dazu, was ich geschrieben habe.“

Eigentlich hätte Heinrich Bammann sein bereits zu Weihnachten 2019 im VTR-Verlag erschienenes Buch in diesem Jahr gerne im Rahmen öffentlicher Lesungen vorgestellt – in Rotenburg, Scheeßel und in Jeersdorf. „Leider war das wegen Corona aber nicht möglich“, sagt er. Sobald die Situation es wieder zulassen würde, wolle er dies aber auf jeden Fall nachholen. Ob er schon an einer weiteren Publikation arbeitet? Der Geistliche und langjährige Missionar lacht. „Im Moment herrscht Ruhe – wer weiß, ob mir nicht morgen aber tatsächlich schon wieder eine neue Idee kommt.“