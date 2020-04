Scheeßeler Pastoren gehen mit Youtube-Andachten neue Wege

Scheeßel – Wer sich am Montag ein paar Minuten vor 18 Uhr unter dem entsprechenden Link auf der Videoplattform Youtube im Internet angemeldet hatte, sah erst mal ein Standbild des Scheeßeler Kirchturms und dem Hashtag: „Kirchevonzuhause“. Spoilern: Fehlanzeige – die Gemeinsamkeit ist Pastor Jens Ubben und seinen beiden Kollegen auch beim Feiern des ersten Online-Gottesdiensts in der Geschichte der St.-Lucas-Kirche wichtig, vorab Reinluschern ist nicht.

Um 20 Sekunden nach 18 Uhr startet ein Countdown, um 18.02 Uhr wird die Passionsandacht am Karmontag mit Glocken eingeläutet. Ein Schwenk zur Orgel, ein Vorspiel von Andreas Winterhalter, dann liest Ubben, ganz wie im richtigen Gottesdienst im schwarzen Talar, aus der Bibel. Auf dem Programm der komprimierten Andacht im Netz: Abschnitte aus dem Neuen Testament über den Leidensweg Jesu. Dann ein Lied. Fast wie im richtigen Leben schwenkt der (Kamera-)-Blick zu den riesigen Orgelpfeifen. Ein Instrumental, singen kann jeder zuhause, wenn er mag – „extra eine Tonspur für Gesang aufzunehmen und hineinzuschneiden, das wäre auf die Schnelle zu kompliziert gewesen“, erklärt Ubben.

Er und seine Kollegen und Mitstreiter vom Kirchenvorstand waren sich nach dem ersten Testballon der letzten Wochen, nämlich dem Gottesdienst-Ablaufplan als PDF-Datei zum Herunterladen, einig – das konnte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Wie alle sind wir von den Geschehnissen überrollt worden.“ Es herrschte Einigkeit darin, dass das Gottesdienstleben nicht brach liegen dürfe. „Wir haben auch geschaut, was woanders so passiert“, erklärt der medienaffine Familienvater, vor eineinhalb Wochen sei man das Projekt Youtube konkret angegangen. Berührungsängste habe es nicht gegeben. In den kommenden Tagen sind alle drei Pastoren und auch Diakonin Sabine Gerken darum auf diese Weise zu erleben.

Auf der Suche nach kompetenten Partnern für die Umsetzung kam man schnell auf die Mitglieder der Kirchenband „Churchchills“, Robin Gallo und Matthias Kröger, die nicht nur über das nötige Know-how, sondern auch das Equipment verfügen. So nehmen sich Aufnahme und Schnitt des ersten rund 13-minütigen Streifens professionell aus: hier ein Reinzoomen, da ein Überblenden, dort ein dezenter Schwenk, als Ubben das Vaterunser liest oder zur Orgelmeditation zum Kontemplieren einlädt, während die Frage „Was habe ich verschlafen in meinem Leben“ eingeblendet wird. Über die Einstellungen habe man sich vorher eingehende Gedanken gemacht, erzählt Ubben. Der Dreh selbst sei schnell gegangen – und musste es auch, schließlich galt es, für die Karwoche insgesamt acht rund zehnminütige Videoimpulse in kurzer Zeit abzudrehen. Die Arbeit vor der Kamera war für Ubben zunächst „schon etwas komisch, wir waren ja nur zu viert in der Kirche – da fehlten die Menschen, die Resonanz, die Kontaktaufnahme“. Auch wenn die erste Reaktion äußerst positiv ausfiel und einer der virtuellen Besucher für „das Gefühl der Gemeinschaft“ dankte, ist der virtuelle Gottesdienst für Ubben langfristig kein Ersatz für den „richtigen“. Viele Elemente ließen sich nicht 1:1 umsetzen, wie die Tauferinnerung mit Wasserkreuz an der Stirn. „Der Unterschied wird sich vor allem zu Ostern im Frühgottesdienst bemerkbar machen“, ist er überzeugt; „es ist etwas anderes, im Bett oder an der Kaffeetasse mit dem Laptop reinzuzappen oder die Kirche im Dunkeln zu betreten.“ In jedem Fall sei diese Form wortlastiger, „und man muss sich fragen, wie lang die Aufmerksamkeitsspanne ist“.

Das gemeinsame Gebet ist beendet, nach zwölf Minuten und 40 Sekunden läuft der Abspann. 17 Besucher vermeldet die Zahl unter dem Fenster. Das rechte Fenster mit den Live-Kommentaren blieb leer – allerdings müsste man dafür auch mit einem eigenen Youtube-Kanal und –Passwort angemeldet sein. Für ein Fazit, inwieweit diese neue Form des Kontakts auch über Ostern und Kontaktsperre hinaus die Gemeinde bereichern kann, ist es noch viel zu früh: „Dafür war bis jetzt noch keine Zeit – das werten wir in Ruhe aus, wenn die Zeit reif ist.“

Die Gottesdienste an den Feiertagen: Für den Gründonnerstags-Gottesdienst, der für 18 Uhr terminiert ist, steht Pastor Hartmut Nack vor der Kamera. Am Karfreitag soll schon um 15 Uhr eingeschaltet werden. Dann gestaltet Pastor Günter Brunkhorst den Video-Gottesdienst.

Am Ostersonntag feiert Pastor Jens Ubben wieder mit den Menschen virtuellen Gottesdienst. Dieser soll schon um 6 Uhr abgespielt werden. Wie immer sind die Videos kurz vorher über die Internetseite scheessel.kirche-rotenburg.de abrufbar. Am Ostermontag geht es um 10 Uhr weiter mit Diakonin Sabine Gerken, die für einen „Gottesdienst für Kleine und Große gleichzeitig“ vor der Kamera steht. hey