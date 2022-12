Unsicherheiten bleiben: Rat der Gemeinde Scheeßel verabschiedet Haushalt 2023

+ © Heyne Scheeßels Finanzen für das kommende Jahr sind zumindest dem Plan nach unter Dach und Fach: Der Gemeinderat hat den Haushalt für 2023 verabschiedet – nebst mehrerer Einsparungen. © Heyne

Die Gemeinde Scheeßel hat einen beschlossenen Haushalt für 2023. Rat und Verwaltung blicken in eine unsichere Zukunft.

Scheeßel – Die gute Nachricht vorweg: Die politischen Fraktionen und Gruppen im Scheeßeler Gemeinderat haben in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig einen Haushaltsplan für das kommende Jahr durchgewunken. Und der Etat, mir rund 28,5 Millionen Euro wahrlich kein Leichtgewicht, ist trotz Krieg und Krise und eines Kreditbedarfs in Höhe von 1,4 Millionen auch immer noch ausgeglichen.

Doch was bringt die Zukunft? Aus Sicht der CDU geht die Kommune in Anbetracht zahlreicher Unsicherheiten, die dem Zahlenwerk nebst dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 zugrunde liegen, dann doch in ein hohes finanzielles Risiko. „Seit Kurzem haben wir eine neue Landesregierung, die gerade erst ihre Arbeit aufgenommen hat – somit fehlt es uns als Kommune für bestimmte Themen an Unterstützungszahlen und Konzepten“, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marsha Weseloh. „Um zu wissen, welche Förderprogramme uns zukünftig zur Verfügung stehen, mussten wir in den zurückliegenden Haushaltsberatungen schon jetzt Maßnahmen auf den Weg bringen, damit diese auch umgesetzt werden können.“ Exemplarisch nannte sie den Um- und Ausbau der Grundschule Scheeßel, die die Gemeinde voraussichtlich mehr als zehn Millionen Euro kosten wird. Ebenso an Förderprogrammen zur Verbesserung der Digitalisierung an Schulen würde es fehlen, nachdem die Mittel aus dem vor einigen Jahren aufgelegten Digitalpakt bereits ausgeschöpft seien. „Auch hier fordern wir vom Land, schnellstmöglich unbürokratische Hilfe bereitzustellen.“

Mit dem aufgestellten Haushalt zeigen wir, dass wir in vielen Bereichen Probleme und Notwendigkeiten erkannt haben.

Bei aller Kritik an mangelnder finanzieller Unterstützung: „Mit dem aufgestellten Haushalt zeigen wir, dass wir in vielen Bereichen Probleme und Notwendigkeiten erkannt haben, wir alle hier am Ball bleiben und somit das umsetzen, was für uns als Kommune und die Bürger wichtig ist“, so Weseloh, die nicht verschwieg, dass es der Politik tatsächlich nicht in allen Bereichen gelungen sei, die Aufgabenstellung der Verwaltung, über Einsparungen nachzudenken, im Blick zu behalten. „Einige Haushaltsansätze haben wir aus gutem Grund sogar erhöht – den Zuschuss an die Scheeßeler Ausgabestelle der Tafel etwa oder den Personalkostenzuschuss für den Heimatverein.“

Dass es wahrscheinlich den wenigsten Ratsmitgliedern gelinge, in diesen Zeiten ruhigen Herzens einen Haushalt zu verabschieden, befand Cord Gerken von der Gruppe „Die Grünen Scheeßel“: „Niemandem in dieser Runde wurde die Abwägung zwischen Einsparungen und sinnvollen Ausgaben leicht gemacht.“ Ihm zufolge hätte in den Beratungen die intensive Suche nach Einsparpotenzialen gezeigt, „dass wir fortwährend und frühzeitig an der Suche weiterarbeiten müssen, wo wir sinnvoll einsparen können“. Sparen, befand der Finanzausschussvorsitzende, dürfe dabei nicht immer nur mit Streichen verbunden sein.

„Wir müssen auch nach nachhaltigen und sinnvollen Investitionen suchen, die die Gesamtsituation berücksichtigen.“ Genau an dieser Fragestellung setze unter anderem die neue Stelle eines Klimaschutzmanagers an, durch die die Gemeindeverwaltung künftig Unterstützung erfahren werde. Mit den anvertrauten Mitteln so nachhaltig und sinnvoll wie möglich umzugehen – damit dürfe der Rat nicht aufhören“, erinnerte Gerken.