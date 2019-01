Eichenschulgenossenschaft: Viel Vorfreude, wenig Sorgenfalten

In das neue Mehrzweckgebäude an der Fuhrenstraße ziehen bald die ersten Schüler ein.

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ein neues Prestigobjekt, eine grundsolide Finanzlage und an den pädagogischen Inhalten gibt es auch nichts zu meckern: Die Eichenschulgenossenschaft hat am Dienstag ihre jährliche Generalversammlung abgehalten.

Jürgen Lange ist zufrieden. Das vergangene Geschäftsjahr der Eichenschulgenossenschaft verlief aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden hervorragend. Mit Blick auf die Liquiditäts-, Finanz- und Vergütungslage sei die Trägergemeinschaft des Scheeßeler Privatgymnasiums gut aufgestellt. Dies sei durch den Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbandes auch so bestätigt worden. Zudem habe sich die Ertragslage nach doch eher turbulenten Jahren wieder stabilisiert. Dennoch, so Lange, müsse man sie in Zukunft auch weiterhin eng im Auge behalten, „gerade durch die neuen Kosten für unser neues Mehrzweckgebäude“.

Knapp anderthalb Jahre nach dem ersten Spatenstich, steht das Prestigeobjekt der Schule, in dem neben einem Theatersaal auch vier weitere Klassenräume untergebracht sind, kurz vor seiner Vollendung - und damit pünktlich zum anstehenden Theaterfrühling. „Wir werden das Gebäude am 1. März feierlich eröffnen“, verkündete der Vorsitzende vor den 33 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern. Zwar seien die allgemeinen Baukosten inzwischen exorbitant gestiegen, doch sei es den Verantwortlichen trotzdem gelungen, die Kostensteigerung auf etwa zehn Prozent der ursprünglichen Summe von rund drei Millionen Euro zu begrenzen. „Eine Größenordnung, die wir von Anfang an auch so eingeplant hatten.“

Dass die zusätzlichen Klassenzimmer dringend benötigt würden, gerade in Anbetracht der zum Schuljahr 2020/2021 anstehenden G9-Rückkehr, machte Christian Birnbaum deutlich. „Allerdings werden wir die räumliche Situation auch hierdurch nicht befriedigend gestalten können“, so der Rektor. „Wir haben gar nicht so viel Platz, um all das umzubauen, was wir benötigen würden.“ Ein Raum im Neubau müsse darüber hinaus noch zu einem naturwissenschaftlichen Fachraum umgebaut werden, um so den erhöhten Bedarf bei der Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Jahrgängen decken zu können.

Was die Gesamtschülerzahl betrifft, sei die leicht rückläufig. 966 junge Menschen werden zum Schuljahr 2018/19 gezählt. Einen besonderen Fokus richtete Lange auf die guten Anmeldezahlen im vorangegangenen Jahr. 119 Schüler, mit denen man in der fünften Klasse habe starten können, seien für ihn ein Beleg dafür, dass die Eichenschule einen hohen Stellenwert genießt - „und das trotz der sinkenden Grundschülerzahlen und den immer stärker erscheinenden gymnasialen Angeboten in den Nachbarkommunen“.

Ein Novum, das laut Birnbaum deutlich zeige, dass an der Schule im Zweifelsfall pädagogische vor wirtschaftliche Aspekte gestellt werden: Statt die Schüler des fünften Jahrgangs auf rechnerisch vier mögliche Klassen zu verteilen, habe der Genossenschaftsvorstand seinerzeit beschlossen, fünf Einheiten einzurichten. „Diese Entscheidung ist seitens der Elternschaft, der Lehrer und der Schulleitung auch sehr begrüßt worden.“

Weiter ging er in seinem Bericht auf die aktuelle Unterrichtsversorgung ein. Die liege bei 116,1 Prozent, was natürlich nur eine statistische Größe sei. „Erklären lässt sich die Zahl mit unserem zusätzlichen Angebot in mehreren Bereichen“, verdeutlichte Birnbaum. „So geben wir zum Beispiel in Klasse fünf nach Bedarf eine zusätzliche Stunde Deutsch oder Mathematik, um Schüler zusätzlich zu fördern - das werden wir in Zukunft auch noch weiter ausbauen.“

Als Erfolgsmodell wertete Birnbaum den schuleigenen Ganztagesbereich, bei dem die Hausaufgabenbetreuung und die musischen Angebote am stärksten nachgefragt würden. Und auch auf die „Europaschule“ kam der Leiter zu sprechen: „Diesen Namenszusatz tragen wir nun schon im zweiten Jahr und das Thema Europa hat inzwischen Eingang in die einzelnen Fächer gefunden.“

Pädagogisch und organisatorisch sieht er die Eichenschule gut aufgestellt, allerdings warf er hinsichtlich der Gewinnung von neuem Personal auch einen etwas sorgenvollen Blick in die Zukunft: „Vor allem durch die offensive Einstellungspolitik des Landes wird es für uns immer schwieriger, qualifizierte Lehrkräfte an uns zu binden.“ Die aber würden durch den Umstieg auf G9 schon bald vermehrt gebraucht.

Am Ende der Versammlung wurden einmal mehr die Wahlkarten gezückt - und die leuchteten allesamt grün. So sprachen die Stimmberechtigten Vorstandsmitglied Hans-Erik Meyer erneut ihr Vertrauen aus, ebenso wie für Inga Dehn und Helmut Behrens vom Aufsichtsrat. Alle hatten sich zu einer erneuten Kandidatur bereit erklärt. Nicht so Martina Patschull-Vellguth und Thomas Hellmann. Ihre Aufsichtsratsposten besetzen nun Nadine Meyer-Reichmann, selbst an der Schule als Lehrerin tätig, und Kreisarchäologe Stefan Hesse.