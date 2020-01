Verwaltung in der Kritik

BUND-Kreisgruppe weist auf Formfehler in amtlichen Bekanntmachungen hin

+ Die Gemeinde sieht keinen Handlungsbedarf, ihre amtlichen Bekanntmachungen, wie vom BUND gefordert, erneut in der Zeitung zu veröffentlichen. Foto: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Es geht um vier Bebauungspläne – und zwar für neues Wohnbauland auf den Dörfern. Und um die Frage, ob diese Pläne, so wie die Gemeinde Scheeßel sie aufgestellt hat, überhaupt gültig sind. Manfred Radtke, Vorsitzender der Rotenburger Bund-Kreisgruppe für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hegt dahin gehend jedenfalls so seine Zweifel, nachdem er auf den Tag genau vor einem Monat in unserer Zeitung auf die amtlichen Bekanntmachungen zu den inzwischen vom Rat angeschobenen Bauleitplanverfahren in Hetzwege, Westeresch, Westerholz und Westervesede gestoßen war. „Was die Gemeinde hier versäumt hat, ist darauf hinzuweisen, dass zu den einzelnen Plänen, die im beschleunigten Verfahren zum Zuge kommen sollen, Stellung genommen werden kann“, sagt Radtke. Auf diesen Formfehler, wie er es nennt, habe er auch schriftlich die Verwaltung aufmerksam gemacht.