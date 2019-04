Versöhnungslieder statt saurer Milch und Eierboykott

Scheeßel – Wenn es am Dienstag in der Aula der Grundschule „tierisch abging“, so ist dies den Mitwirkenden der Theater-AG der vierten Klassen zu verdanken. Unter Leitung von Susanne Bendukat brachten sie auch in der zweiten Vorstellung vor fast vollem Haus das Musical „Der Aufstand der Tiere“ auf die Bühne.

Doch schon bevor die ersten Klänge unter den Fingern von Annely Wegner an den Tasten ertönten, stand das Motto ganz im Zeichen der Vierbeiner und Zweiflügler. Dafür sorgten nicht nur die zahlreichen Multitalente, die in Doppel- oder sogar Dreifachfunktion zu erleben waren. So waren sowohl im Chor der „Großen“ also auch in der Klarinetten- und der rund 30 Teilnehmer starken Geigen-AG von Eltern kunstvoll geschminkte Schafs-, Hasen- oder Katzengesichter zu sehen. Nein, auch Geigen-Maestro Freddy Schmidt hatte sein Programm entsprechend angepasst: Mit Liedern wie „Old McDonald had a Farm“ oder „Häschen in der Grube“ huldigte er dem, was nach einer guten halben Stunde musikalischer Darbietungen noch folgen sollte.

Und das war, wie so oft, bunt und mitreißend. Die bewährten Zutaten funktionierten auch dieses Mal: Schmissige Lieder, vorgetragen von einem enthusiastischen Chor, der nicht nur stimmstark, sondern auch mit viel Spaß und Gestik agierte, engagierte Akteure, die erstaunlich mutig auch das ein oder andere Solo meisterten und mit viel Freude bei der Sache waren. Die Handlung nahm sich dagegen etwas kruder zusammengestrickt aus als in den Vorjahren: Als Kater Moritz und Katze Minka auf dem Schulhof die Schimpfwörter der Schüler hören, die von „dummer Esel“ über „alte Ziege“ bis „doofe Kuh“ reichen, trommeln sie den Rat der Tiere zusammen. Doch was ist zu tun? Saure Milch und Eierboykott? Die weise Eule, die – wie in fast allen Kinder-Theaterstücken – zurate gezogen wird, mahnt pädagogisch korrekt: „Rache funktioniert auf Dauer nie!“ Sie zaubert die Kinder stumm; geläutert und als Wiedergutmachung führen sie für die Tiere eine Show auf, in der einige der jungen Schauspielerinnen mit Handständen und Radschlagen ihr turnerisches Können präsentieren.

Als Entschädigung für den manchmal arg erhobenen pädagogischen Zeigefinger in Liedern wie „Wir wollen nie mehr schimpfen“, mit dem sich die Parteien wieder vertragen, werden die Eltern mit Wortspielen wie das der Kuh Kunigunde „Dumme Kuh – bei meinem IQ?“ versöhnlich gestimmt. Am Ende geht es neben dem Plädoyer für einen achtsamen Umgang mit Anderen vor allem um Eins: Spaß an den ersten Schauspielerfahrungen auf der Bühne – und der kommt auch dieses Mal nicht zu kurz. hey

