Verschleppung von EU-Gesetzen?

Sehen in der geplanten Ausweisung der Wümmeniederung in ein Naturschutzgebiet, so, wie der Landkreis vorgegangen ist, eine Farce: Hans-Georg Wagner (l.) und Jürgen Wahlers. Foto: Warnecke

Jeersdorf - Von Lars Warnecke. Da können Jürgen Wahlers und Ehemann Hans-Georg Wagner nur mit dem Kopf schütteln: Für die Art und Weise, wie der Landkreis beabsichtigt, die Wümmeniederung, von der einige Teile zu ihren Grünlandflächen gehören, im Rahmen der europäischen FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat) zu einem Naturschutzgebiet auszuweisen will (der Status eines Landschaftsschutzgebietes gilt bereits seit Anfang der 1940er-Jahre), fehlen dem Ökologen und dem Landwirt sowie QS-Auditor aus Jeersdorf jedwedes Verständnis. Rechtskonform, behauptet das Paar, sei das Vorgehen der Kreisverwaltung jedenfalls nicht. Darauf hätten beide den Vorhabenträger auch bereits mehrfach hingewiesen – mit den entsprechenden Rechtssprechungen vom Europäischen Gerichtshof und von bundesdeutschen Gerichten in der Hinterhand. Der Schriftverkehr der vergangenen Monate – er füllt einen ganzen Aktenordner. Nur einsichtig, bedauern die beiden, habe man sich im Kreishaus trotz der von ihnen recherchierten und vorgelegten Fakten bis heute nicht gezeigt. „Weder unser Landrat, unser Erster Kreisrat noch unser niedersächsischer Umweltminister scheinen sich offenbar für unsere Einwände ernsthaft zu interessieren, stattdessen wird alles nur heruntergespielt“, wirft Jürgen Wahlers den zuständigen Instanzen vor, und er nimmt auch die örtliche Politik in Gestalt des Rotenburger Kreistags ins Visier: „Die haben alle jahrelang bei der Schutzgebietsausweisung gepennt – und nun, wo die EU in Brüssel Druck macht, will man sich das Ganze ruckzuck ganz leicht machen.“

Um zu verstehen, worum es bei der Thematik überhaupt genau geht, muss man das Rad der Zeit schon knapp 30 Jahre zurückdrehen. Damals, im Jahre 1992, wurde das auch als Habitatrichtlinie bekannte Regelwerk von den damaligen EU-Mitgliedstaaten verabschiedet – mit dem Ziel, natürliche Lebensräume sowie wild lebende Tiere und Pflanzen innerhalb Europas zu erhalten. Eines der wesentlichen Instrumente der Richtlinie ist die Schaffung eines zusammenhängenden Netzes von Schutzgebieten, genannt Natura 2000. Eigentlich hätte Deutschland es innerhalb von vier Jahren – nach Ratifizierung der Richtlinie – in nationales Recht umsetzen und seine geplanten FHH-Gebiete allesamt an Brüssel melden müssen. „Hierzulande sind die staffelweise aber erst alle verspätet an die EU gemeldet worden – für die Wümmeniederung sogar erst im Juni 2000“, berichtet Hans-Georg Wagner. Auf diesen immerhin schon 20 Jahre alten Meldestand aber würde sich entsprechend auch all das beziehen, was heute durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten gesichert werden müsse. „Und genau das ist ja das Entscheidende an der Sache“, wirft Jürgen Wahlers ein. „Es geht nicht darum, jetzt etwas zu machen – sondern das Ganze auf das Jahr 2000 und auf das, was 2004 von Brüssel an Verpflichtungen akzeptiert worden war, zurückzuführen.“

Doch obwohl dem Landkreis seitdem sechs Jahre Zeit eingeräumt worden waren, dort ein Naturschutzgebiet auszuweisen – ursprünglich lief die Frist dafür 2010 aus: „Passiert ist seit damals nichts.“ Heute stünde Niedersachsen überhaupt als einziges Bundesland dar, welches immer noch nicht die von der Europäischen Kommission geforderte Ausweisung aller Naturschutzgebiete geschafft habe, so der Ökologe. „Jetzt sind wir bei der Wümmeniederung schon zehn Jahre zu spät, was dem Bund noch teuer zu stehen kommen könnte.“ Denn sollte der Europäische Gerichtshof dem mittlerweile schon 2015 eingeleiteten Brüsseler Vertragsverletzungsverfahren zustimmen, könnte allein dies mit einer Zwangsgeldforderung von bis zu 3,12 Milliarden Euro einhergehen.

Was die beiden ebenfalls kritisieren: Ihren Worten nach könne im Zuge der Umsetzung der Habitatrichtlinie ein Erhaltungsziel für ein einzelnes Schutzgut auch auf ein anderes übertragen werden. Sollte der vertraglich zugesicherte Beitrag in Sachen Arten- und Lebensraumschutz also nicht erfüllt werden können, dann müsse dies natürlich aber auch vorher geklärt sein. Wagner: „Das heißt, diese sogenannte Kohärenz kann der einzelne Landkreis gar nicht gewährleisten, da muss mit Ministerien auf Bundes- und Landesebene zusammengearbeitet werden.“ Genau diese Zusammenarbeit würde aber gar nicht erst stattfinden.

Dass der Landkreis es nun eilig habe, belege laut den beiden Jeersdorfern auch der Umstand, dass man es sich beim Erstellen des Verordnungsentwurfes recht einfach gemacht habe – und das mit wahrscheinlich weitreichenden Folgen. Demnach soll die Verwaltung für die Wümmeniederung einfach Textpassagen für die bereits vor fünf Jahren unter Naturschutz gestellten Veerseniederung, welche Teil des mehr als 8 500 Hektar großen und sich über vier Landkreise erstreckenden FFH-Gesamtgebietes ist, wortgleich herausgenommen haben. „Dabei hat die EU-Kommission schon im vergangenen Jahr der Bundesrepublik gegenüber bekannt gegeben, dass kein einziges Schutzgebiet in Deutschland in Ordnung sei – die Veerseniederung mit eingeschlossen“, wundert sich Jürgen Wahlers. „Und anstatt nun einfach mal nachzubessern, macht der Landkreis jetzt fünf beziehungsweise 20 Jahre später wortgleich für die Wümmeniederung denselben Scheiß“, empört er sich. „Ganz nach der Devise: Es wird kopiert und in Brüssel merkt man das schon nicht. Nur hat die Kommission uns in einem neuerlichen Schreiben bereits mitgeteilt, man könne nicht das wiederholen, was damals bei der Veerseniederung schon falsch gelaufen ist.“

Eine große Krux, die zudem über allem stehen würde und seit immerhin zwei Dekaden Gegenstand der FFH-Richtlinie sei: Wenn ein Gebiet zur Erhaltung von Arten und Lebenräumen ausgewiesen wird, dann dürfe sich der Erhaltungszustand dieses Schutzgutes unter keinen Umständen verschlechtern. „Wenn das trotzdem passiert, muss der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden, was auch für die artenreichen Grünländer gilt, die inzwischen zerstört wurden“, erläutert Wagner. Eben diese seien also alle wieder herzustellen. „Dann legt der Landkreis für seinen Entwurf für die Wümmeniederung aber 55 Karten vor und nimmt bei Veersebrück ein 13,5 Hektar großes Stück wieder heraus, was er im Alleingang gar nicht darf, sondern mit Brüssel rückgekoppelt werden muss.“ Ohnehin, so der Ökologe, stünden er und sein Partner im engen Austausch mit Brüssel. „Uns sagt man von dort jedenfalls, dass wir mit unserer Rechtsauffassung im Gegensatz zum Landkreis auf dem richtigen Dampfer sind. Zum Beleg liest er aus einem Schriftstück vor. Darin heißt es wortgetreu: „Ihre detaillierten Ausführungen zur Abgrenzung des Gebietes, den gebietsspezifischen Erhaltungszielen, der Festlegung von Maßnahmen und zur aktiven Verbreitung von Umweltinformationen hierüber reflektieren die Positionen der EU-Kommission.“

Als „völligen Quatsch“ bezeichnet Wahlers den zuletzt von der Scheeßeler CDU-Fraktion eingebrachten Kompromissvorschlag, man könne den jahrzehntelangen Status der Wümmeniederung als Landschaftsschutzgebiet (LSG) doch auch genausogut als solchen beibehalten, um so massiveren Einschränkungen, die ein Naturschutzgebiet beispielsweise für die Landwirtschaft mit sich bringen würden, einfach zu entgehen. „Bei einem Landschaftsschutzgebiet muss man laut der FFH-Richtlinie aber im Zweifelsfall auf das einzelne Schutzgut auch mit Blick auf die Kohärenz Einfluss nehmen können – das geht mit einer Landschaftsschutzgebietsverordnung aber nicht, was für die Wümmeniederung natürlich genauso gilt“, klärt der Landwirt auf. „Mit einem LSG hingegen würde man nur den Charakter erhalten.“ Entsprechende Rechtsurteile hierzu habe es europaweit schon eine ganze Reihe gegeben, zuletzt Anfang März am Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, das klar gesagt habe, dass die Allerniederung im Landkreis Verden unter Naturschutz gestellt werden müsse. „Wenn im Landkreis einige der Meinung sind, sie müssen trotzdem andere Entscheidungen fällen, sollten die sich auch hinreichend informieren und ein bisschen die Gesetzestexte lesen.“

Er und Wagner sind überzeugt: So, wie der Landkreis die Ausweisung vornimmt, nicht zuletzt basierend auf einem fehlerhaften Verordnungsentwurf, welcher wiederum auf dem der Veerseniederung fußt, wird das Paket am Ende bei der EU nicht durchgehen. „Das wissen wir schon jetzt, nur wollen weder der Landkreis noch das Land dies offenbar wissen“, sagen beide. Die Fristsetzung, die Wümmeniederung als Naturschutzgebiet auszuweisen, sei übrigens vom Umweltministerium in Hannover wegen der Corona-Pandemie auf den Herbst verlängert worden. Beide sind überzeugt: Ein EU-Mitgliedsstaat könne nicht beliebig eigene Regeln und Gesetze anwenden, sondern sei EU-Recht verpflichtend.

So äußert sich der Landkreis Rotenburg zu den Vorwürfen

Nicht nachvollziehbar sei der Vorwurf, einen „fehlerhaften Verordnungsentwurf“ vorzulegen. Das teilt der Landkreis in einer Stellungnahme mit. „Gleiches gilt für die Behauptung, es werde einfach nur aus alten Verordnungen kopiert“, heißt es in dem Schreiben. Demnach kämen in den FFH-Gebieten Veerseniederung und Wümmeniederung teilweise die gleichen Lebensraumtypen vor, sodass sich die Regelungen dazu natürlicherweise decken.

Wörtlich äußert man sich beim Kreis: „Die Europäische Kommission hatte kritisiert, dass generell in Deutschland ,keine ausreichend detaillierten und quantifizierten Erhaltungsziele‘ festgelegt würden. Es müsse vorgegeben werden, wie viel Hektar von einem Lebensraumtyp in welchem Erhaltungszustand auf welchen Flächen im Naturschutzgebiet erhalten beziehungsweise wiederhergestellt werden soll. Diese pauschale Kritik ist jedoch zu oberflächlich. Jedes Bundesland sichert seine FFH-Gebiete in eigener Verantwortung und entscheidet dabei selbst, wie die Umsetzung erfolgt. Da die dafür erforderlichen Maßnahmen häufig nicht über eine Verordnung festgesetzt werden können, werden in Niedersachsen die Erhaltungsziele und auch die Beiträge der jeweiligen FFH-Gebiete zur Biotopvernetzung (sogenannte Kohärenz) nicht in den Naturschutzgebietsverordnungen festgelegt, sondern über einen Managementplan.“

Das sei auch beim FFH-Gebiet Wümmeniederung der Fall. Landkreisseitig stimme man sich dabei eng mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ab.