Vernetzung für die Scheeßeler Vereine

Mehr als 80 Teilnehmer hatten sich zum Netzwerken in den Scheeßeler Hof eingefunden. - Fotos: Heyne

Scheeßel - Eigentlich war sie längst überfällig: die Vernetzung der Scheeßeler Vereine. Davon gibt es rekordverdächtige mehr als 100, vom Schützenverein über die plattdeutsche Theatergruppe bis zum Yoga- und Backofenverein. Oder auch „Hekiswidi“. „Keine Ahnung, was die machen, klingt nach finnischem Volkstanz!“, sagt Kai-Christine Humrich. Der Vorsitzenden der Beekscheepers ist es zu verdanken, dass der ebenso naheliegende wie dankbar angenommene Vorschlag eines Vernetzungstreffens der Vereine im Beeke-Ort im Scheeßeler Hof Realität wurde.

Nachdem die Anmeldungen zunächst eher schleppend eingetrudelt waren und Humrich und ihre Mitstreiter schon eine Absage der Veranstaltung in Erwägung gezogen hatten, übertraf die Resonanz vor Ort die Zahl der Anmeldungen bei Weitem: Rund 80 Vertreter aus 50 Vereinen hatten sich versammelt – auch, um den Vortrag der Social-Media-Expertin Rabea Seiler zu hören, „schließlich wollten wir auch einen Anreiz fürs Kommen schaffen“, so Humrich.

In ihrem prägnanten Vortrag weihte das Vorstandsmitglied für Content und Social Media des Marketing Clubs Bremen und Leiterin Kommunikation der MAPA GmbH/Newell Brand die Zuhörer in das A und O der sozialen Medien ein, von der Zielbestimmung über Zielgruppenanalyse bis zu den Besonderheiten von Facebook, Instagram und Co. Dazu gehörten auch praktische Tipps zur Suchmaschinenoptimierung oder zur Datenschutzgrundverordnung.

Ein weites Feld, wie diverse Nachfragen aus dem Publikum zeigten: „Darf ich ohne schriftliche Genehmigung jedes Einzelnen auf dem Bild überhaupt noch Fotos unserer Veranstaltungen ins Netz stellen?“, wollte Sonja Bassen von der Scheeßeler DLRG-Ortsgruppe wissen. Andere erkundigten sich, wie die eigene Website, laut Seiler die „virtuelle Haustür“ von Vereinen und Unternehmen, auf Google besser gefunden wird.

Infoaustausch und gegenseitige Hilfe

Auch zur konkreten Frage, wie die Beekscheepers, die mit 888 Followern auf Facebook und einer Reichweite von bis zu 17 000 Views eines Videos schon gut im Netz unterwegs sind, ihre Präsenz in den Sozialen Netzwerken verbessern können, gab sie konkrete Tipps, etwa die Nutzung von Xing.

Nach so viel Input die eigentlichen Zwecke der neuen Plattform, nämlich der Informationsaustausch und eine gegenseitige Unterstützung gegenseitige Unterstützung, nicht zu kurz kommen. Humrichs Wunsch ging auf: So nutzten nach anfänglichem Zaudern einige Vereinsspitzen die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzubringen. Dabei wurde klar, wie ähnlich die Themen sind, die den Ehrenamtlern auf den Nägeln brennen: Die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin für den Vorstand des Aktivkreises, wie sie Jutta Gerken vorbrachte, oder die Bitte nach Absprachen bei Großveranstaltungen, „damit die Termine einen gewissen Abstand haben“, wie es sich Uwe Wahlers vom Heimatverein mit Blick auf den Museumstag am 1. Mai wünscht. Er erklärte sich auch spontan bereit, den Staffelstab als Ausrichter des nächsten Treffens zu übernehmen.

Denn in einem waren sich die Anwesenden gerade nach dem inoffiziellen Teil mit vielen persönlichen Gesprächen einig: Die Fortführung des jährlichen Treffens ist eine recht sinnvolle Sache. - hey