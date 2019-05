Im Vergleich

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Mittagszeit in Sothel. Seit halb acht ist Friederike Mahnken schon im Feuerwehrhaus, das für Sonntag in ein Wahllokal umgewandelt wurde. Noch eine gute halbe Stunde, dann endet ihre Schicht. Der Kaffee muss allerdings noch bis in den Abend reichen. „Hier war schon ganz gut was los“, zieht die 61-Jährige über ihren Vormittag Bilanz. Allgemeinhin würde es morgens erst mal schleppend anlaufen. „Nach dem Frühstück, nach dem Mittag und dann wieder nach dem Kaffee“, zählt Mahnken die verschiedenen Stoßzeiten auf.

Seit 42 Jahren, mit Beginn ihres beruflichen Einstiegs bei der Gemeindeverwaltung, ist die Sothelerin Wahlhelferin und weiß, wann die Menschen ihre Stimme am liebsten abgeben. Vor zehn Jahren setzte sie von den großen Wahlbezirken im Kernort in ihr Heimatdorf über, welches mit gerade mal 158 Wahlberechtigten den kleinsten Bezirk in der Einheitsgemeinde ausmacht. Trotzdem, erzählt Mahnken, schlage sich das kleine Sothel, in dem jeder jeden kennen würde, in Sachen Wahlbeteiligung jedes Mal wacker. „Die letzten Male hatten wir immer so zwischen 70 und 75 Prozent“.

Nach zehn Minuten Warten betritt die nächste Wählerin den Raum. Beim Anblick des knapp einen Meter langen Wahlzettels meint sie: „Der ist ja riesig, soll ich daraus jetzt einen Papierflieger basteln, oder ...? Die Sotheler Wahlhelfer reagieren schlagfertig. „Dann wäre das Wahlgeheimnis ja nicht gewährleistet!“ Allgemeines Gelächter. Wenn die Stimmung so ausgelassen bleibt, vergehen die verbleibenden fünf Stunden bis zur Auszählung sicher schnell. Wie lange man heute Abend für diese brauchen werde? „Ich denke, in 20 Minuten sind wir durch, wir haben ja heute auch nur eine Wahl“, sagt Ehemann Clemens Mahnken, immerhin schon seit 30 Jahren als Wahlhelfer dabei. Spricht‘s und gönnt sich ein Stück Schokolade.

Ortswechsel. Wir ziehen weiter zum größten Wahllokal. Inzwischen ist es kurz vor zwei und in der Aula der Beekeschule wartet eine ganze Schlange von Menschen darauf, ihre Stimmen abzugeben. Obwohl ganz gut was los ist, geht das Prozedere flott. Schließlich hat jeder ja diesmal auch nur eine Stimme. Das Publikum im Kernort ist recht gemischt. Junge und ältere Menschen kommen gleichermaßen, viele Ehepaare und Familien. Einige bringen auch ihre Kinder mit. Die sind bei Wahlen übrigens ein besonderes Thema. „Sobald Kinder lesen können, dürfen sie bei uns nicht mehr mit in die Wahlkabine“, beruft sich Wahlvorstand Melanie Ampts auf die Vorschrift.

Einige Wähler haben ihren Personalausweis in der Hand. Ampts erklärt, dass dieser wieder eingesteckt werden könne. „Den brauchen wir nicht.“ Nur, wenn man die Wahlbenachrichtigung nicht dabei hätte oder der Name nicht im Wählerverzeichnis auftaucht, komme der Ausweis ins Spiel.

„Muss ich auf dem Bogen eigentlich unterschreiben?“, will eine Dame reiferen Alters aus ihrer Wahlkabine plötzlich wissen „Bloß nicht, dann wird Ihre Stimme ungültig!“, beantwortet ein Herr aus der Kabine nebenan auch schon sogleich ihre Frage. So sieht Nachbarschaftshilfe im Wahllokal aus.

Während die Dame ihren Zettel also ohne Unterschrift ordnungsgemäß faltet und in die Urne wirft, gibt es an der Wahlbogenausgabe ein Problem. Ein Mann hat für seine erkrankte Gattin deren Wahlbenachrichtigungskarte mitgebracht und möchte in ihrem Namen nun ein Kreuz machen. Das Wahlhelfer-Team erklärt ihm, dass sie dafür schon selbst vorbeikommen müsse.

Der Mann hat ein Einsehen und geht – mit nur einem gemachten Kreuz. Ordnung muss schließlich auch und vor allem an einem Wahlsonntag sein.

Wahlnachlese

Die Europawahl 2019 ist zu Ende. Genau 6 564 Bürger der Einheitsgemeinde Scheeßel haben am Sonntag ihr Kreuz gemacht. Die Stimmenergebnisse der Parteien in absoluten Zahlen: CDU 35,0, SPD 16,8, Grüne 22,6, Linke 3,5, AfD 6,7, FDP 5,7. Die Wahlbeteiligung pro Wahllokal schwankt zwischen 74,7 Prozent im Feuerwehrhaus Sothel und 46 Prozent im Kirchengemeindehaus in Scheeßel. In dieser Quote enthalten sind auch bereits die Briefwahlstimmen. So kommt eine Gesamtwahlbeteiligung von 65,1 Prozent zusammen – das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch bei der Europawahl vor fünf Jahren. Die vom Gemeinderat Scheeßel erhoffte 70-Prozent-Marke konnte also nicht geknackt werden. Am meisten zu tun hatten die Wahlhelfer im Wahlbezirk Beekeschule Scheeßel, wo 616 Stimmzettel auszuzählen waren. Das kleinste Wahllokal war das Feuerwehrhaus in Sothel mit 118 abgegebenen Stimmen. Dort erzielte die CDU auch ihr bestes Ergebnis mit 54,3 Prozent, ihr schlechtestes mit 28,4 Prozent in Jeersdorf. Die SPD holte ihr bestes Ergebnis mit 23,1 Prozent in Wittkopsbostel, am Schlechtesten schnitt sie in Bartelsdorf ab, wo sie nur 8,8 Prozent der abgegebenen Stimmen holte. Die Grünen haben ihre Hochburg in Jeersdorf. Sie kamen dort auf 27,4 Prozent. Die wenigsten Stimmen bekamen die Grünen in Abbendorf mit 14,2 Prozent. Die FDP erzielte ihr bestes Ergebnis mit 11,2 Prozent in Wohlsdorf. Ihren geringsten Stimmenanteil hatten die Liberalen mit 3,6 Prozent in Bartelsdorf. Die Linken schwanken zwischen 1,5 Prozent in Wohsldorf und 5,7 Prozent in Wittkopsbostel. Für die AfD gibt es in Wohlsdorf 3,4 Prozent, während in der Beekeschule in Scheeßel 8,9 Prozent für die Rechtspopulisten stimmten.