Beim Platzieren der rollenden Bühne ist Muskelkraft gefragt – und Zentimeterarbeit. Schließlich ist genau durchkalkuliert, wo was stehen soll. Mehr als ein Dutzend Helfer kam am Freitag kräftig ins Schwitzen. Beim Aufbau für das Heimatfestival in Scheeßel ging es auf die Zieletappe. Bis Samstagmittag müssen auch die allerletzten Arbeiten erledigt sein, bevor die Musikfans das Festivalgelände im Industriegebiet in Besitz nehmen. Foto: Warnecke