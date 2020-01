Vereine kündigen Fusionierung an

Westerholz – Es ist eine Reaktion darauf, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe auch im Landkreis Rotenburg schrumpft: Der Rindviehzuchtverein Rotenburg und der Besamungsverein Scheeßel, Visselhövede, Rotenburg, beide vor rund 70 Jahren ins Leben gerufen, werden bei der nächsten Generalversammlung fusionieren. Etwa 350 Betriebe im Südkreis schließen sich dann unter dem neuen Namen „Masterrind” zusammen – eine notwendige Umorganisation, eine Antwort auf die Zeichen der Zeit und eine Anpassung an den veränderten Markt. Rund 80 Landwirte wurden am Mittwoch von Geschäftsführer Bernhard Weber während der Generalversammlung der beiden Vereine im Westerholzer Dorfgemeinschaftshaus über wichtige Einzelheiten der geplanten Verschmelzung informiert.

Zu Beginn ging der Visselhöveder die Aktivitäten beider Vereine ein. Dazu gehörte unter anderem eine Züchterfahrt nach Brandenburg mit dem Besuch des Milchguts Görlsdorf. Der Info-Tag führte im vergangenen Jahr zum Hof Prüser in Büschelskamp. Vorträge des Kreisveterinärs, eine Bullenvorstellung von Eike Weseloh und die Präsentation des Maschinenrings Mitte-Niedersachsen mit neuem Sitz in Bothel, die Teilnahme an Tierschauen und der Züchterball in Sottrum gehörten zum Programm. Veranstaltungen, die durchweg sehr gut frequentiert gewesen seien.

Im Bereich des Besamungsvereins wurden im vergangenen Geschäftsjahr (1. Oktober 2018 bis 30. September 2019) 20 369 Erstbesamungen in 217 Betrieben durchgeführt, sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Insgesamt 16 616 Erstbesamungen mit Bullen der Rasse Holstein-Schwarzbunt, gefolgt von Holstein-Rotbunt mit 1 307 Erstbesamungen. Es folgen die Blau-Weiß-Belgier mit 875 und Fleckvieh-Milch mit 566 Erstbesamungen. Die weiteren Erstbesamungen verteilen sich auf verschiedene Fleischrinderrassen. Angeführt wird die Topliste der Besamungsbullen von Merian mit 735 Erstbesamungen. Es folgen die Bullen Flicflac (719), Spitfire (687), Beart (648), Starello (607), Sullivan (520) und Rabin (494).

Den Züchterpreis des Landkreises überreichte in diesem Jahr Landrat Hermann Luttmann (CDU) an das Züchterehepaar Oliver und Marie-Luise Diercks, das zusammen mit den Eltern und weiteren Mitarbeitern in Riekenbostel einen 220-Hektar-Betrieb mit knapp 400 Kühen und der Nachzucht bewirtschaften. Oliver Diercks, der sich acht Monate im Ausland aufgehalten und einen Masterstudiengang der Agrarökonomie in Kiel absolviert hatte, war vor zehn Jahren in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Die Familie Diercks hat am Rande von Riekenbostel im Laufe der Jahre eine hochmoderne Milchviehanlage aufgebaut nach der Devise: Hoher Komfort für Mensch und Tier bei gleichzeitiger Liebe zum Detail.

Luttmann: „Im letzten Jahr erreichte die Herde eine Leistung von 10 337 Kilogramm Milch mit 4,05 Prozent Fett und 3,44 Prozent Eiweiß – eine Spitzenstellung im Milchkontrollverein Visselhövede.” Der Hof, fuhr der Landrat fort, gehöre zu den ersten Betrieben, die die Herdentypisierung für das Herdenmanagement genutzt hätten. „Der Betrieb Diercks genießt auch als Ausbildungsbetrieb einen hervorragenden Ruf“, erklärte er. „Über mehrere Generationen wurden auf der Hofstelle mehr als 100 junge Menschen für die Landwirtschaft ausgebildet.”

Vertreten durch Mitarbeiter Reinhard Wahlers zeichnete die Sparkasse Scheeßel den Wohnster Zuchtbetrieb Detjen mit seinem Bullen Beletto aus. „Ein züchterisch hochveranlagter Bulle”, wie Wahlers betonte.

Joachim Wiedner, Leiter des Kreisveterinäramtes, informierte die Landwirte über die Gefahren und Tücken der Afrikanischen Schweinepest, die, besonders durch leichtsinniges Verhalten von Menschen verbreitet, aus osteuropäischen Ländern inzwischen bis kurz vor die deutsche Grenze gelangt ist. „Ein Auftreten der Seuche bei Hausschweinen wäre für die Landwirtschaft mit fatalen wirtschaftlichen Schäden verbunden“, sagt er.

Alexander Stelljes, Mitarbeiter des Betriebs Bellinghoff MilchEnergie aus Bevern, referierte anschließend zu dem Thema „Hohe Leistungen mit gesunden Kühen erreichen”. Der Betrieb bewirtschaftet eine Fläche von 580 Hektar (400 Hektar Mais, 180 Hektar Grünland) und hat rund 1 200 Kühe. 24 festangestellte Mitarbeiter sind in den Betriebsablauf eingebunden. Stelljes gab seinen Fachkollegen in Westerholz einen detaillierten Überblick über die komplexen Betriebsabläufe.