Verband fordert Fahrzeuge für Katastrophenschutz

Ostervesede - Wäre in Ostervesede ein Brand ausgebrochen, hätte das Dorf gleich eine große Anzahl an Feuerwehrleuten vor Ort gehabt. 270 Brandbekämpfer aus 52 Ortsfeuerwehren waren es, die zur Delegiertentagung des Kreisfeuerwehrverbands Rotenburg kamen, um das Neuste der Verbandsarbeit zu erfahren.

Der Vorsitzende Clemens Mahnken bedankte sich für die geleistete Arbeit in den einzelnen Feuerwehren in diesem Jahr. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit war es zu mehreren Brandeinsätzen gekommen. „Zum Glück konnte man alle Brände rechtzeitig löschen, sodass es gar nicht erst zu Großeinsätzen kommen konnte“, so Mahnken.

Ebenfalls positiv bemerkte er, dass in den Wehren des Verbandsgebiets ein leichter Anstieg bei den Mitgliederzahlen festzustellen ist – „und das ohne eine Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre“. Diese Maßnahme sieht das neue Brandschutzgesetz vor. Die beiden Kreisverbände im Landkreis, Rotenburg und Bremervörde, halten das laut Mahnken für eine Verschiebung des Problems und denken nicht, dass dadurch die Mitgliederzahlen gerettet werden können. „Viel wichtiger ist es, eine gut funktionierende Ortsfeuerwehr zu etablieren, damit man Nachwuchs gewinnen kann.“

Seinen Dank sprach Mahnken auch den Kommunen und dem Landkreis aus. So wurde die Leitstelle in Zeven umgebaut und in der Feuerwehrtechnischen Zentrale gab es Umbauten für die Atemschutz-Werkstatt.

Es wurde aber auch etwas Kritik geäußert, welche sich in Richtung der Landes- und Bundesregierung richtete. Zum einen seien wichtige Fahrzeuge nicht beschafft worden, die für den Katastrophenschutz in Niedersachsen und somit im Landkreis Rotenburg fehlen. „Diese speziellen Fahrzeuge werden seit Jahren vom Bund nicht angeschafft, obwohl die alten teilweise schon außer Dienst gestellt worden sind“, kritisierte Mahnken.

Die Mittel für Ersatzbeschaffungen seien im Innenministerium nicht ausreichend, weil die Feuerwehren sich immer mehr mit Unwettereinsätzen auseinandersetzen müssten. Es könne nicht sein, dass bei vollen Haushaltskassen keine Gelder für den Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt werden. Die anwesenden Politiker, CDU-Landtagsabgeordneter Eike Holsten und Bundestagsabgeordneter Lars Klingbeil (SPD), versprachen den Anwesenden, die Kritik mit aufzunehmen.

Aufgrund umfangreicher Dokumentationen haben alle Feuerwehren in Niedersachsen das Verwaltungsprogramm „FeuerOn“ erhalten. Mahnken lobte die Landesregierung dafür und motivierte die Wehren, das Programm zu nutzen, da es eine Arbeitserleichterung darstelle.

