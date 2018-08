Jannes Stellmann (32) über sein lokalpolitisches Engagement

Veersebrück - Von Lars Warnecke. Ein Viertel seines Lebens sitzt er bereits im Scheeßeler Gemeinderat. „Politisch interessiert bin ich aber schon von Kindesbeinen an“, sagt Jannes Stellmann (32). Nur darüber zu reden, das sei ihm stets zu einfach gewesen, sagt der kaufmännische Angestellte aus Veersebrück. „Besser machen ist da schon eine viel größere Herausforderung.“ Auch deshalb sei der junge CDU-Mann in die Lokalpolitik gegangen. „Schließlich kann man dort sehr direkt sehen, was man macht und wo man etwas ändern kann – und das motiviert mich.“

Ein sonniger Tag im August. Gerade kommt Stellmann von der Feldarbeit. Er wirkt entspannt, und das nicht zufällig. „Für mein Leben gern arbeite ich mit Landmaschinen, beim Pflügen kommt man viel besser runter, als mancher vielleicht denken mag.“ Jetzt steht er in akkurater Kleidung in der Tür – so, wie auf der Arbeit. Der 32-Jährige ist im Landhandel tätig, bei der Heidesand in Scheeßel. Gleich zwei Bachelor nennt er sein Eigen – den einen in Betriebswirtschaftslehre, den anderen in Agrarwissenschaften. Ein schlaues Kerlchen, dieser Jannes.

Das bescheinigen ihm auch seine politischen Mitstreiter im Rat. Schwer habe er es als junges Fraktionsmitglied nie gehabt, selbst zu Beginn seiner kommunalpolitischen Laufbahn nicht. „Bei uns darf jeder alles sagen und seine Meinung und Ideen einbringen.“

Das erste Mal für ein Mandat im mächtigsten Gremium der Einheitsgemeinde kandidiert hatte Stellmann bei der Kommunalwahl vor zwölf Jahren. „Ich war schon vorher in einer Bewegung, die sich junges Scheeßel nannte“, blickt er zurück. Den Einzug in den Rat schaffte er seinerzeit nicht. „Erst während der Legislaturperiode bin ich damals über die Liste nachgerückt, als jemand aus unserer Fraktion sein Mandat niedergelegt hatte.“ Das war 2010.

Warum die CDU zu seiner politischen Heimat wurde? Stellmann lacht. „Ehrlich gesagt, konnte ich diese Frage früher einfacher beantworten, weil ich damals auch und gerade von bundes- und landespolitischen Zielen der Partei überzeugt war.“ Und dann holt er aus: „Mittlerweile sind diese Ziele meiner Meinung nach durch die vielen Jahre Großer Koalitionen zu stark verwässert und ich finde das Profil der CDU nicht mehr so deutlich, wie es einmal war.“

Heute, sagt er, würde er vermutlich nicht einmal mehr in die Partei eintreten, „aber ich glaube und hoffe, dass die CDU es schafft, wieder ein neues, ein überzeugendes Profil zu entwickeln, beziehungsweise zu alten Positionen zurückzukehren“.

Trotz seiner zum Ausdruck gebrachten Enttäuschung – auf kommunalpolitischer Ebene fühle er sich in seiner Partei immer noch sehr wohl. „Es ist ja auch kein Widerspruch, da Parteipolitik meiner Auffassung nach im Gemeinderat absolut nichts zu suchen hat.“ Vernünftige Ergebnisse für die Gemeinde und ihre Einwohner zu erzielen – darauf komme es an. „Und ich glaube, das gelingt uns auch sehr gut.“

Klar, manches komme ihm zu zäh vor, dauere zu lange. Die Ansiedlung des Combi-Marktes zum Beispiel. Oder der Einstieg in den HVV. Politik ist eben kein Kinderspiel. Und dann seien da noch Themen wie die Umgestaltung der Kernortmitte, an der er fast von Anfang an mitgewirkt habe. „Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen gerade der Ortskern zwar zweckmäßig, aber nicht wirklich schön anzusehen war.“ Dieses Bild habe sich im Laufe der Jahre komplett verändert. Das sind die sichtbaren Dinge, auf die er mit Stolz blickt. „Ein weiterer Erfolg ist sicher auch, dass wir bei all den Dingen, die wir gemacht haben, immer mit so viel Augenmaß gearbeitet haben, dass unsere Gemeinde nach wie vor schuldenfrei ist.“ Eine Sache, die ihm besonders wichtig sei.

Ein Faible für Landmaschinen

Dass er ein Faible für Landmaschinen hat, teilweise stundenlang mit dem Pflügen zubringt, daran hätten sich seine Familie und Freunde längst gewöhnt – ebenso daran, dass er für sein politisches Ehrenamt nicht gerade wenig Zeit im Rathaus verbringt. „Nein, nein, die finden das alle gut“, bekräftigt Stellmann. „Sicherlich gibt es auch mal Entscheidungen, die man im Freundeskreis oder in der Familie erklären und begründen muss, weil sie kritisch gesehen werden, aber das ist ja auch nicht mehr als Recht.“

Stellmann ist als junger Politiker in seiner Fraktion nicht allein

Als junger Politiker ist Jannes Stellmann in seiner Fraktion nicht allein. Mit Marsha Weseloh und Christoph Miesner hat er zwei Altersgenossen an seiner Seite. Wenn es nach ihm geht, dürften es aber noch mehr junge Mitstreiter sein. „Wobei eine gute Mischung auch nicht fehlen darf, denn gerade in Fraktionssitzungen erlebe ich es, dass die Älteren wissen, dass das eine oder andere schon einmal ausprobiert wurde und warum es nicht funktioniert hat. Diese Erfahrungen muss man auch nutzen.“