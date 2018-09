Urnen bevorzugt

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Urnen- oder Erdbestattung? Viele Menschen ziehen heutzutage Ersteres in Betracht, möchten sich lieber nach ihrem Ableben einäschern und ihre Urne in einem möglichst pflegeleichten Grab beisetzen lassen. Die Bestattungskultur, sie befindet sich allgemeinhin im Wandel. Das bekommt auch die Kirchengemeinde Scheeßel auf ihren beiden Friedhöfen am Veerser Weg und am Leehopweg zu spüren.

„Knapp 60 Prozent sind hier mittlerweile Urnengräber – Tendenz steigend.“ Das sagt eine, die es wissen muss. Renate Trau ist die Friedhofsverwalterin in Scheeßel. Tatsächlich ist es bei einem Rundgang über die jeweils zweieinhalb Hektar großen Gottesäcker nicht zu übersehen: Die klassischen Grabstellen, mit bepflanzten Beeten, die eben auch in Schuss gehalten werden wollen, und wuchtigem Gedenkstein dominieren zwar nach wie vor das Bild. Dazwischen aber finden sich auch immer wieder mit Gras bewachsene Lücken oder, wie es am Leehopweg besonders auffällt, ganze ungenutzte Bereiche. „Viele Nachkommen entscheiden sich nach Ablauf der 30-jährigen Liegezeit, diese nicht mehr zu verlängern“, berichtet Trau. Das ist die eine Seite. Die andere: „Wer heutzutage darüber nachdenkt, wie er bestattet werden möchte, will den Kindern oft nicht mehr zumuten, sich um die Grabstelle zu kümmern.“ Urnengräber seien in dieser Hinsicht pflegeleichter, könnten individueller gestaltet werden und seien – ein für viele Menschen nicht ganz unwichtiger Punkt – kostengünstiger.

Und so prägen sie inzwischen das Bild auf Scheeßels nur unweit voneinander entfernten Friedhöfen ganz immens – die Urnengrabstätten. Entweder halbanonym, also wo die Hinterbliebenen die Namen der Verstorbenen an einer Stele eingravieren lassen können (Trau spricht hier von einer „super Nutzung“) oder mit einer in den Boden eingelassenen Grabplatte. „Komplett anonym gibt es bei uns nicht mehr, seitdem unsere Landeskirche Hannover vor neun Jahren gesagt hat, dass man keine namenlosen Gräber mehr möchte“, sagt die Verwalterin.

Dies sei so auch in der eigenen Friedhofssatzung festgeschrieben. Ebenso der Service, dass jene Menschen, die körperlich nicht mehr in der Lage sind, das klassisch geprägte Blumenbeet-Grab ihrer verstorbenen Angehörigen zu pflegen, noch vor Ablauf der Ruhefrist im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache wachsen lassen können. „Wir säen dann an, der Stein aber bleibt noch stehen.“

Nicht nur die Bestattungsformen befinden sich ganz offenbar im Wandel, auch die Trauerkultur an sich, so die Friedhofsverwalterin, habe sich ihrer Beobachtung nach verändert. „Es zeichnet sich ein Trend ab, alles anonymer handhaben zu wollen.“

Was sie damit meint: Seien Kapellenbestattungen früher noch die Regel gewesen, würden heutzutage Trauerfeiern auch schon mal direkt am Grab stattfinden. „Manchmal steht es auch gar nicht mehr in der Zeitung, wenn jemand gestorben ist.“

Demnächst, erzählt Renate Trau, würden auf dem Friedhof am Veerser Weg wieder mehrere Reihengräber auslaufen. Geplant sei es, dort ein weiteres Platten-Urnenfeld anzulegen. „Wir reagieren damit auf die sehr hohe Nachfrage.“