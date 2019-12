Unterstand in Gemeindehand

Vereine müssen sich doch nicht an Kosten für das Stadionhäuschen beteiligen

+ Überdachte Unterstände finden sich – wie hier in Bartelsdorf – an fast allen Sportplätzen in der Gemeinde. Errichtet wurden sie ausnahmslos in Eigenleistung der Vereine.

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Kehrtwende im Gemeinderat: Für den Bau eines überdachten Unterstands im Stadion Waidmannsruh müssen die Hauptnutzer der Sportstätte, die Fußballer von Rot-Weiß (RWS) und der TV Scheeßel, nun doch keinen einzigen Cent in die Hand nehmen. Die vor wenigen Wochen im Scheeßeler Sportausschuss noch mehrheitlich gefasste Beschlussempfehlung, wonach die beiden Vereine auf eigene Kosten und in Eigenleistung unter Einbeziehung der gemeindlichen Förderrichtlinie das Wetterschutzhäuschen hätten errichten sollen wurde in der Sitzung gekippt. Im Vorfeld hatten vor allem die Fußballer lautstark gegen die Idee protestiert. Dem Antrag der SPD/UGS, durch den das Thema überhaupt erst auf die politische Agenda gelangt war, gab das Gremium nach zähem politischem Ringen mehrheitlich statt. So wird die Gemeinde als Liegenschaftseigentümerin – wie von der Ratsgruppe beantragt – nun doch die kompletten Kosten zu tragen haben.