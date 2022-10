Kreuzung am Fuhrenkamp in Scheeßel: Startschuss für Umbau verzögert sich erneut

Von: Lars Warnecke

Für den Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr muss der Bereich voll gesperrt werden. Für den Winterdienst ist das ein Problem. © Warnecke

Eigentlich sollte es in diesen Tagen losgehen mit dem Bau des Kreisverkehrs am Scheeßeler Fuhrenkamp. Nur wartet die Gemeinde immer noch auf eine Genehmigung. Die betrifft eine Umleitung für die Streu- und Räumfahrzeuge im gerade erst gestarteten Winterdienst.

Scheeßel – Ende vergangener Woche am Fuhrenkamp in Scheeßel. Die ersten Baumaschinen sind angerückt. Auch Gitterzäune deuten darauf hin, dass sich hier etwas tut. Und in der Tat: Hinter dem Kindergarten, in Verlängerung zum Weidenröschenweg, wälzt ein Bagger von der Zevener Firma Boes Bau stellenweise den Wiesenboden um. Die Arbeiten an der Umleitung, die auf kurzem Weg Quartiersbewohner mit fahrbarem Untersatz auf die Landesstraße bringen soll, haben begonnen. Ebenso eine Extra-Zuwegung für Fußgänger und Radfahrer, die im kleineren Bogen verläuft, ist in der Mache. Über die sollen nicht zuletzt Kinder sicher zu den Schulen und wieder zurückgelangen können.

Wofür die baulichen Provisorien? Die Helvesieker Landstraße soll auf Höhe der Einmündungen in den Vareler Weg und den Fuhrenkamp für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. „Für Autofahrer wird dann eine Umleitung eingerichtet sein – über den Helvesieker Weg in den Ort hinein und über die Harburger Straße wieder aus dem Ort heraus“, berichtet Bauamtsleiter Uwe Gundlach.

Dann geht es los mit der Umgestaltung – aus der Kreuzung an der L 130 wird ein Kreisverkehr. Die Gemeinde lässt den innerörtlichen Knotenpunkt entschärfen, nach einer jahrelangen, hinlänglich bekannten Vorgeschichte. „Eigentlich wollten wir schon Anfang Oktober loslegen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU). „Wir stehen ja seit Monaten schon Gewehr bei Fuß.“ Wäre da nicht die Landesstraßenbaubehörde, die aktuell noch eine wichtige Sache im Hinblick auf die kalte Jahreszeit zu prüfen hat: Wie sollen die Streu- und Räumfahrzeuge der Rotenburger Straßenmeisterei, die auch für die Landesstraßen im Kreis zuständig ist, an der Baustelle noch vorbeikommen, sollten sie bei entsprechender Witterung mal zwecks Winterdienst ausrücken müssen? Schließlich sind die Gefährte mit ihren Schaufeln vorneweg nicht gerade grazil. „Und sie müssen, damit sie ihre Schleife fahren, von der Landesstraße in die Bundesstraße kommen können, verdeutlicht es Gundlach.

Hinter dem Kindergarten entsteht eine provisorisch eingerichtete Umleitung. © -

Eine Antwort auf diese Frage haben er und seine Chefin noch nicht parat. „Fakt ist: Die schweren Fahrzeuge können nicht ohne Probleme über die Umleitung, wie wir sie für den normalen Verkehr ausgelegt haben“, so Jungemann. Fakt sei aber auch: „Wir können mit dem Kreuzungsumbau nicht anfangen, ohne die Umleitung genehmigt zu bekommen – insofern steht der konkrete Zeitpunkt für den Beginn der Baumaßnahme noch nicht fest. Wenn für die Durchführung des Winterdienstes keine Lösung gefunden wird, kann erst nach Beendigung des Streu- und Winterdienstes im Mai 2023 mit dem Bau des Kreisverkehrs begonnen werden.“ Tagtäglich stünden sie und ihr Team mit der Verdener Behörde im Austausch, um konstruktiv an einer zeitnahen Lückenschluss-Lösung zu arbeiten. „Das Landesamt hat ja auch den Druck erkannt, den wir hinter diesem Knotenpunkt haben“, so die Bürgermeisterin. Worauf sie dabei anspielt: Die Gemeinde kann die Baugrundstücke am Kindergarten, im sogenannten, längst erschlossenen Baugebiet „HelLa“, nur dann veräußern, wenn auch die verkehrliche Erschließung gesichert ist. „Das war ja von Beginn an so festgelegt. Aber wie das eben ist: Dann kommt Corona dazwischen, ein Krankheitsfall, Urlaub – und zack sind wieder zwei Monate um.“

Uwe Gundlach weiß: „Wenn wir bis zum Winter etwas schaffen wollen, muss es jetzt losgehen.“ Das beauftragte Bauunternehmen könne ja auch nicht ewig warten, habe Folgeaufträge, ergänzt Ulrike Jungemann. „So können wir im Moment auch überhaupt noch nicht kalkulieren, was für Kosten auf uns zukommen, sollte es sich noch weiter verzögern.“ Immerhin: Die in der Entstehung befindliche Umleitung auf die Landesstraße für den normalen Verkehr ist bereits voll und ganz genehmigt. “