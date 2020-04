Unter Onkeln

Hetzwege – Wer dieser Tage in Hetzwege spazieren geht, und das sind nicht wenige, dem bietet sich in einer der Wohnstraßen kurz vor den Feldern ein ungewöhnliches Bild. Neben Katze und Hund flitzt ein kleines, schwarz gelocktes Energiebündel durch den gepflegten Garten des Einfamilienhauses. Torsten heißt das kleine Mousson-Schaf, das entweder im Garten herumtollt oder es sich auf einem Stein, einer Bank oder auch mal auf einem Zementsack in der angrenzenden Werkstatt gemütlich macht.

Angst, dass das neue Familienmitglied auf die Straße laufen könnte, hat Burkhard Uhle nicht: „Er rennt immer hinter Lea hinterher.“ In der Tat: Die fünfjährige Hündin scheint den gerade mal vier Wochen alten Neuzugang als kleines Geschwisterchen zu akzeptieren, und das dackelt dem Labrador selbstverständlich hinterher. Fast könnte man meinen, dass es sich selbst für einen Hund hält. Dazu kommen noch drei „Onkel“, nämlich neben dem Familienoberhaupt auch die beiden Söhne Bastian (11) und Niklas (14). Wen das Kleine in dieser Konstellation als Mutter ansieht? „Immer den, der die Flasche hat“, schmunzelt der elfjährige Schüler.

Für ihn war, wie für den Rest der Familie, klar, das kleine, von der Mutter verstoßene Lamm aufzunehmen und mit der Flasche aufzupäppeln. Eigentlich hätte Torsten – nach einem Freund der Familie mit gleichem Geburtsdatum getauft – einige Kilometer weiter entfernt bei seinen Eltern auf dem Gelände mit dem kleinen Fischteich in der Nähe des Scheeßeler Bahnhofs stehen sollen. „Als wir am 1. April morgens nach dem Rechten gesehen haben, war der kleine Bock gerade geboren und noch alles in Ordnung“, erinnert sich Familienvater Burkhard. „Und auch der Bock schien sein Kind zu akzeptieren.“ Am Nachmittag beobachtete dann eine Nachbarin, die mit ihrer Tochter das Lämmchen vom Zaun aus in Augenschein nehmen wollte, wie der alte Bock den Nachwuchs ins Wasser stieß. „Gott sei Dank hat sie schnell reagiert und das Neugeborene hinausgezogen“, so Uhle. „Wir sind dann schnell hingefahren und haben das Lamm erst mal vor die Standheizung des Autos gesetzt und getrocknet.“ Danach habe die Mutter ihr Kleines nicht mehr angenommen. Die Entscheidung, der Natur ihren Lauf zu lassen oder als Mutterersatz einzuspringen, habe sich nicht wirklich gestellt.

So kommt es, dass der selbstständige Steinmetz regelmäßig Besuch in seinem Büro in seiner Werkstatt hinten im Garten bekommt. „Torsten chillt aber auch gern auf der Bank oder rennt uns hinterher“, erzählt sein Sohn Basti, der – Schulausfall sei dank – momentan tagsüber alle drei Stunden die Flaschengabe übernimmt.

Torsten, der seinen Namensgeber wegen der Kontaktsperre noch nicht persönlich getroffen hat, wächst und gedeiht unter der Obhut seiner drei Onkel prächtig – „wenn es so weitergeht, wird er schon bald groß und stark genug sein, um wieder zu seiner eigentlichen Familie zu stoßen“, so Uhles Plan. Bis dahin genießt er seine Pflegefamilie, und lässt sich von Hündin Lea die beim Schlabbern verkleckerte Milch vom Fell lecken, bevor er wieder davon hopst – sehr zum Entzücken der Spaziergänger, die sich immer wieder am Anblick des tierischen Trios erfreuen.

Und: Für seine Familie auf Zeit ist Torsten ein waschechter Glücksbringer auf vier Beinen geworden, wie der selbstständige Steinmetz erklärt: „Selbst den Trauernden, die zur Besprechung des Grabsteins kommen, zaubert er ein kleines Lächeln ins Gesicht.“ hey