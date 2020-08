Unter dem Glockenturm

Er ist hier selbst noch als Kind zur Schule gegangen: Wolfgang Kirschstein, Ortsbürgermeister von Westerholz, vor der alten Dorfschule, in deren Räumen inzwischen eine Jugendhilfe eingezogen ist.

Westerholz – Ein Haus mit Geschichte und Geschichten – das ist die alte Dorfschule in Westerholz allemal. Fast 100 Jahre lang – von 1912 bis 1970 – wurden Schüler aus dem Ort hier, in dem altehrwürdigen Gebäude am Röhberg mit seiner markanten, in der Gemeinde wahrscheinlich ihresgleichen suchenden Dachkonstruktion und dem über alles thronenden Glockenturm, unterrichtet. Einer von ihnen ist Wolfgang Kirschstein, heute 68 Jahre alt. Obwohl er als Westerholzer Urgestein fast täglich an dem Haus vorbei komme – „fasziniert bin ich von seiner Architektur wie eh und je“, verdeutlicht der Ortsbürgermeister sein Verhältnis zu dem Gemäuer, welches sich heute in Privateigentum befindet. Heute beherbergt es neben dem Kindergarten, der sich einem von der Gemeinde angemieteten Anbau befindet, im Haupttrakt ebenso eine Jugendhilfeeinrichtung. „Kinder haben sich hier schon immer wohlgefühlt“, sagt Kirschstein schmunzelnd.

Und schließlich blickt Kirschstein zur Uhr empor. Die schlägt schon seit Längeren nicht mehr die Stunde. Warum? „Zu aufwendig wäre eine Sanierung, zu kostenintensiv die Anschaffung einer neuen Mechanik“, begründet er den Stillstand, an dem sich seinen Worten nach aber nur die Allerwenigsten im Dorfe stören würden. Stattdessen schwinge unter den Einwohnern immer auch ein wenig Stolz mit, eine solche Sehenswürdigkeit quasi vor der Haustür zu haben. Und einen Blickfang, weiß der Ortsbürgermeister zu berichten, sei die ehemalige Dorfschule in der öffentlichen Wahrnehmung zweifellos – neben der zweiten Attraktion natürlich: dem Bunkerberg und seiner Aussichtsplattform. „Viele Auswärtige, die mit dem Fahrrad vorbeikommen, halten erstmal an und machen Fotos“, habe er immer wieder beobachten können.

Möchte man tiefer in die Historie dieses architektonischen Juwels eintauchen, empfiehlt sich ein Blick in die im Jahre 2005, zum 750. Geburtstag der Ortschaft veröffentlichte Dorfchronik. „Die Westerholzer Schule im Wandel der Zeit“ ist dort ein Kapitel überschrieben, welches geschichtlich schon sehr viel früher ansetzt als mit der vor nunmehr 108 Jahren erfolgten Grundsteinlegung des heute bekannten Gebäudes. Darin ist nachzulesen, dass ein erstes Schulhaus schon 1686 im Dorf entstanden war, abgelöst durch einen strohgedeckten und efeuumrankten Neubau nebst Stall und Scheune gut 170 Jahre später.

Doch auch der sollte irgendwann für die immer mehr aufzunehmenden Schüler zu klein werden, wie aus einer Urkundenabschrift von der Grundsteinlegung, die am 3. Juni 1912 im Beisein der Westerholzer Gemeindevertreter sowie von Pastor Johann Willenbrock erfolgte, hervorgeht: „Die neue Schule wird eine Klasse für 80 Kinder enthalten, ferner eine zweite, für 60 Kinder berechnete Klasse, deren Benutzung vermutlich nach einigen Jahren unter Einstellung eines zweiten Lehrers notwendig wird“, hieß es zu einer Zeit, in der die Kinder und Jugendlichen noch im Alter von sechs bis 14 Jahren schulpflichtig waren.

Ferner sollte das Schulgebäude „Wohnungen für einen verheirateten und für einen unverheirateten Lehrer enthalten“, wie es aus dem Dokument hervorgeht. Und weiter: „Im Kreise Rotenburg, Regierungsbezirk Stade zur Provinz Hannover des Landes Preußen, zugleich im Deutschen Reich und Untertan des Kaisers Wilhelm II., unter dessen Regierung seit 1871, ist unserem Vaterland ein unschätzbarer Frieden beschieden gewesen. Dankbar erlangen wir dessen Segnungen auf allen Gebieten der Arbeit. Möchten wir auch weiterhin unter Gottes Schutz in Frieden leben und Arbeiten dürfen. Möge in Sonderheit auch auf dieser Schule und aller Arbeit von Lehrern und Schülern, die geleistet werden soll, der Segen des Allerheiligen ruhn!“ Es ist eine Wortwahl, die heute so sicher nirgends mehr Verwendung findet.

Entworfen worden war das Haus mit seinen zwei Klassenräumen und den Lehrerwohnungen von einem gewissen Diplom-Ingenieur Gohde aus Rotenburg, errichtet worden war es am gleichen Standort wie der Vorgängerbau (der übrigens nach einem Verkauf komplett abgetragen und in Hellwege ein neues „Zuhause“ fand) für 25 000 Goldmark vom Mauermeister Meyer und Zimmermeister Gerken. Zur Teilfinanzierung wurde seinerzeit Schulland verkauft, aus dem die Hausstellen 46 bis 49 hervorgehen sollten.

Mehrere Schulleiter kamen und gingen – darunter auch Theodor Habermann, der 1924 an seiner Schule mit dem „Liederkranz Westerholz“ einen gemischten Chor ins Leben rief. Anfang der 1950er-Jahre waren es schon 115 Schüler, die in mittlerweile drei Klassen unterrichtet wurden. Statt nur zu pauken, gab es ab diesem Jahrzehnt auch Weihnachtsfeiern, Sportwettkämpfe, Ausflüge in die weitere Umgebung und die Beteiligung an den jährlichen Erntefesten.

Bis 1970 hatte die Dorfschule in Westerholz noch Bestand – mit der Umschulung der Grundschüler nach Scheeßel, wo inzwischen eine Mittelpunktschule entstanden war, endete der Betrieb im Dorf. Noch wenige Jahre zuvor war das Gebäude aufwendig modernisiert und um eine Pausenhalle erweitert worden. 1974 erwarb eine Speditionsfirma das Haus, Büros wurden eingerichtet.

Warum die im Ortszentrum stehende Immobilie später nie als Dorfgemeinschaftshaus genutzt worden sei, begründet Wolfgang Kirschstein mit dem Bau des Schützenhauses, der nur kurz vor der Schulschließung erfolgt sei und in dem seither Veranstaltungen aller Art stattfinden würden. „Es hat sich damals einfach nicht ergeben“, sagt er während eines Rundgangs – vorbei am Feuerwehrhaus – durch den ehemaligen Schulgarten, in dem längst ein Glockenturm, ein Grill- und Kinderspielplatz sowie ein kleiner, nicht weniger sehenswerter Park mit Teich Platz gefunden haben. Den einstigen Erbauern der alten Dorfschule mit ihrem außergewöhnlichen Dach hätte eine solche Nachnutzung sicher sehr gefallen.