Ungewisse Zukunft

Kleiner Zirkus bangt um seine Existenz / Familie bleibt in Ostervesede

+ Ein kleiner Zirkus kämpft um sein Überleben: Mitglieder der Familie May mit einem Teil der 60 Tiere. Fotos: Bonath

Ostervesede - Von Wieland Bonath. Das Jobcenter des Landkreises Rotenburg rief am Montag an und teilte Tamara May kurz und bündig mit: Der Antrag auf Unterstützung durch Hartz-IV sei abgelehnt. Steht der kleine Familienzirkus in fünfter Generation, der mit mehr als 60 Tieren in einem Wäldchen in der Nähe von Ostervesede an der Straße nach Benkeloh im November Winterquartier bezogen hat, als Folge der Coronakrise und fehlender staatlicher Unterstützung vor dem wirtschaftlichen Aus? Nino May, Chef von „Circus May” und seine Lebensgefährtin Tamara sind verzweifelt und mutlos.