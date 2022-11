Umzug nach langem Warten: Helvesieker Brandschützer nehmen neues Feuerwehrhaus in Betrieb

Von: Ulla Heyne

Teilen

In die neue Heimat der Helvesieker Feuerwehr ist viel Eigenleistung wie beim Bau der Spinde eingeflossen. © Heyne

Gut Dinge will Weile haben. Und im Fall der Ortsfeuerwehr Helvesiek hat es wirklich eine ganze Weile gedauert, bis die Freiwilligen ihr neues Domizil beziehen konnten. Nach einigen Stolpersteinen ist der Neubau endlich fertig – der Einzug hat bereits stattgefunden.

Helvesiek – Viel Arbeit, glückliche Gesichter – den Kameraden, die den lang ersehnten Umzug vom alten ins neue Feuerwehrhaus vollziehen, ist die Freude anzumerken. Lange genug hatten sie gewartet, hatten am diesjährigen Karfreitag eine Sonderschicht eingelegt, um die Spinde einzubauen – passiert ist danach allerdings erst mal nichts. Der Grund: Das den Bau ausführende Unternehmen hatte die Statik der Fahrzeughalle anders als in den Planungsunterlagen ausgeführt. Die erforderliche Statik-Nachprüfung führte durch gesundheitsbedingte Personalengpässe beim Landkreis zu mehreren Monaten Wartezeit. Noch vor einigen Wochen hatte Samtgemeinde-Vertreterin Henrike Hoppe bei einer Ausschusssitzung „nichts Neues“ vermeldet.

Dann ist es auf einmal ganz schnell gegangen: „Die Statik ist da!“, erfuhr Ortsbrandmeister Michael Albers – beim knapp zwei Wochen später anberaumten Umzugstermin sind 35 von 44 Aktiven zur Stelle – also fast alle. „Die sind heiß, sie brennen“, meint der Ortsbrandmeister. Können sie auch, bietet das neue Feuerwehrhaus doch alle Annehmlichkeiten, die längst gesetzlich vorgeschrieben sind, bisher aber noch nicht umgesetzt werden konnten: W-Lan, Duschen, dazu ein Technikraum und eine Werkstatt (beispielsweise zur Reparatur der Kettensägen), die doppelte Anzahl an WCs sowie ein Bereich mit strikter Trennung zwischen möglicherweise kontaminierter Einsatz- und Privatkleidung – überall herrscht der erforderliche Platz. Das System der Spinde, berichtet Albers, habe man leicht abgewandelt aus Jeddingen übernommen: „Die standardmäßig lieferbaren aus Blech haben uns nicht überzeugt.“ Im stabilen Stecksystem „Marke Eigenbau“ vom Kameraden Heiko Prigge steckt eine Menge Eigenleistung.

Automatische Rolltore und mehr Hightech: Die Brandschützer sind jetzt modern aufgestellt. © -

Auch technisch kann sich die neue Heimat der Brandschützer, die das alte, in den 1960er-Jahren umgebaute ehemalige Kalthaus ersetzt, sehen lassen. Mit automatischer Schließanlage und automatisch betätigten Rolltoren finden die Feuerwehrleute optimale Bedingungen vor. Barrierefreiheit und ein behindertengerechtes WC: ebenfalls heute Standard für öffentliche Gebäude. Die drei Frauen der Truppe haben endlich einen eigenen Bereich – auch wenn das in der Vergangenheit nie ein Problem darstellte, wie Joyce Böhm meint: „Was zählt, ist die Kameradschaft.“ Sie freut sich vor allem über die Möglichkeit, nach dem Einsatz vor Ort duschen zu können. Gemeindeausbildungsleiter Jan Bald ist vor allem von dem gut ausgestatteten Übungsraum mit Beamer und Leinwand angetan. „Endlich genug Platz“, meint Jannis Klee, „da kann man alles vernünftig am Platz haben.“ So ist im offenen Obergeschoss genug Stauraum für Schilder oder ein Schlauchregal vorgesehen. „Sogar ein Jugendraum wäre hier denkbar“, erzählt Albers. Ehrfurcht ringt die neue Technik Peter Arning ab. Seit eineinhalb Jahren ist der 60-jährige Neubürger bei der Freiwilligen Feuerwehr, und damit gleichzeitig „Küken“-Ältester bei den Aktiven.

Joyce Böhm räumt ihren Spind im getrennten Damenbereich ein. © -

An diesem Umzugstag ist noch viel zu tun. Mittags entrümpeln die meisten Kameraden noch das alte Feuerwehrhaus, wo sich auf dem Boden sogar noch Material aus den 1960ern angesammelt hat, bevor nach der besenreinen Übergabe die Türen abgeschlossen werden. Die neuen öffnen sich dank der elektronischen Schließanlage automatisch, statt Lichtschaltern gibt es Bewegungsmelder. Zum Teil sind aber auch die alten Möbel mit umgezogen. „Es ist ja nicht so, dass wir das Geld raushauen“, betont der Ortsbrandmeister, „gerade angesichts der allgemeinen angespannten Finanzlage gucken auch wir, wo gespart werden kann.“

Das Timing könnte für die Ehrenamtler nicht besser sein: Das neue Fahrzeug soll in zwei Wochen fertig sein – im alten Feuerwehrhaus hätte es keinen Platz gefunden. Mit seinem 1 000-Liter-Wassertank könnte es den Brandschützern mehr Einsätze als die bisher durchschnittlich zehn pro Jahr bescheren – nämlich solche, wo sonst andere Wehren alarmiert wurden. Albers: „Theoretisch könnte das bis Sittensen zur Autobahn gehen.“