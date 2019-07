Vom Umziehen und Umbauen

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Oh je. Das war der Bürgermeisterin schon ein bisschen unangenehm: Beim Empfang der Gemeinde anlässlich des Beeke-Festivals fehlte der mit dem Scheeßeler Wappen verzierte TischWimpel. Sie hatte es schlichtweg versäumt, das sonst für solch hochoffizielle Anlässe eigentlich so unerlässliche Utensil, welches die sechs Eichenblätter schmücken, in den Meyerhof mitzubringen. „Unter normalen Umständen wäre ich noch mal eben schnell zum Rathaus rübergelaufen, um es aus dem Büro zu holen“, wandte sich Käthe Dittmer-Scheele an das internationale Publikum. Nur sei ihr Arbeitsplatz neuerdings nicht mehr im Rathaus, sondern im Forum der Beekeschule. „Und da ist jetzt leider die Alarmanlage scharf gestellt.“

Es ist eine klitzekleine Randszene in Zeiten des Umbruchs: Nach und nach leeren sich die sonst von Mobiliar und Akten vollgestellten Büroräume des Verwaltungssitzes. Mit dem bevorstehenden Um- und Ausbau des aus der Zeit gefallenen Waschbeton-Klotzes, die Gemeinde kalkuliert mit reinen Baukosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro, ziehen die Fachbereichsteams in ihre an verschiedenen Standorten eingerichteten Übergangsquartiere um. Darauf weist seit einigen Tagen auch ein übergroßes Banner vor den Rathaustreppen hin. Die Bürgermeisterin nebst ihrem Sekretariat hat es schon „erwischt“, ebenso die Mitarbeiter vom Bau- und Planungsamt, von der Finanzwirtschaft sowie vom Fachbereich für Inneres, Schulen und Kultur. Wer als Bürger in Behördenangelegenheit etwas persönlich zu erledigen hat, muss dafür also andere Wege in Kauf nehmen – für mindestens ein Jahr. So lange, sagt Sven Frohböse vom gemeindlichen Gebäudemanagement, würden am Untervogtplatz nämlich die Bauarbeiter und Handwerker das Zepter übernehmen.

Wenige Tage nach dem Beeke-Festival sitzt Käthe Dittmer-Scheele im kleinen Sitzungssaal, Baujahr 1972. „Den haben wir jetzt ein paar Mal noch für Besprechungen nutzen können, Ende Juli ist aber auch damit Schluss“, sagt sie ein bisschen wehmütig. Nebenan, in ihrem alten Büro, herrscht – wie auf beinahe der kompletten Etage – Leerstand. Unten, im Erdgeschoss, gehen derweil die Besucher noch ein und aus. Um Ausweise zu beantragen zum Beispiel, oder um An- und Ummeldungen vorzunehmen. Für den Fachbereich Ordnung und Soziales, dem auch das Standesamt angehört, sowie die Gemeindekasse steht der Umzug erst noch bevor – Mitte August ist es soweit. Dann erst könne das Quartier in den dann leer stehenden Krippencontainern am Speckfeldweg bezogen werden, erzählt die Bürgermeisterin. Und wie es schon bei den vorangegangenen Abwicklungen der Fall war, würden auch diese Abteilungen eine ganze Woche für die Öffentlichkeit nicht erreichbar sein, da am neuen Standort erst die komplette Technik eingerichtet werden müsse. „Wenn die aber erst wieder läuft, kehrt für uns der Alltag ein“, weiß sie aus eigener Erfahrung zu berichten. „Letztlich haben wir Arbeit zu erledigen, das holt einen ganz schnell ein.“

Im Beeke-Forum am Vareler Weg ist der Alltag bereits eingekehrt. Gleich mehrere Fachbereiche sind hier in eigens für sie provisorisch errichteten Büroräumen untergekommen. „Es ist schon ein bisschen komplizierter jetzt, da man die Kollegen nicht alle in einem Haus beisammen hat“, meint Dittmer-Scheele. Dafür telefoniere sie zwangsläufig nun umso mehr, um die eine oder andere Verwaltungsangelegenheit zu besprechen. An neue Rufnummern gewöhnen musste sie sich dabei nicht. Sämtliche altbekannten Kontakte haben trotz der neuen Adressen auch in Zukunft Bestand. „Das war uns von vornherein wichtig, da es so auch für die Bürger bequemer ist.“

Woran es im neuen Quartier auf dem Gelände der Beekeschule mit seinen dünnen Wänden bisweilen noch ein wenig hapern würde: der Schall. Um den zu dämmen, soll in ihrem Büro nebst Vorzimmer noch Teppich verlegt werden. Gegen das einfallende Sonnenlicht hat „die Chefin“ schon vorgesorgt: „ Ich hatte noch ein paar Gardinen zuhause rumliegen, die hängen jetzt vor den Fenstern.“ Für besonders vertrauliche Gespräche sei im Schulgebäude ein alter Physikraum hergerichtet worden. Den würde das Personal auch als Küche nutzen. „Wenn da ein Zettel an der Tür hängt mit dem Hinweis ,Bitte nicht stören‘, kann also gerade kein Kaffee gekocht werden“, schmunzelt Dittmer-Scheele.

Zurück zum Rathaus. Irgendwann in der zweiten Augusthälfte soll es hier endlich losgehen. Als erstes, berichtet Gebäudemanager Sven Frohböse, sei die Neugestaltung der Fassade zur Zevener Straße hin an der Reihe. „Daran hängen ja auch die Dachdeckung und die neuen Fenster mit“, sagt er. Sein Fachbereich, welcher maßgeblich in die Sanierung eingebunden ist, wird übrigens die gesamte Bauzeit über am Untervogtplatz bleiben – die Bürolage im Keller, der nicht vom Umbau betroffen sein wird, macht‘s möglich.

In einer nächsten Etappe, quasi für jedermann sichtbar, stünde die Gebäudeaufstockung des Ostflügels auf dem Programm. „Hierfür wird auch die Decke im Treppenhaus mit der Betonsäge herausgeschnitten werden müssen“, erklärt er das aufwendige Prozedere. Ob es bei einer gut einjährigen Bauzeit bleiben wird, werde sich seinen Worten nach erst genauer zeigen, wenn es konkret losgeht. „Den Neubau können wir zeitlich gut einschätzen, das Rückwärtsbauen aber nicht – das wird erst die Erfahrung aus dem vorderen Rathausbereich zeigen.“

Das restliche Rathaus-Team wird von dem ganzen Gewusel naturgemäß nicht viel mitbekommen. Und auch Scheeßels Politiker, so viel ist sichergestellt, können nach der Sommerpause wieder in aller Ruhe Politik betreiben: Für öffentliche Ausschusssitzungen ist ein Hinterzimmer im Meyerhof angedacht, in großer Runde soll der Scheeßeler Gemeinderat in der Aula der Beekeschule tagen. Dann hoffentlich bei deaktivierter Alarmanlage.