Übung macht den Meister

Werkstattclub bereitet sich auf Titelverteidigung im Bierkistenquerstapeln vor

+ Auch wenn es noch nicht ganz rund läuft: Mehr als 50 Kisten hält das Team des „Scheeßeler Werkstattclubs“ locker in der Horizontalen. Fotos: Heyne

Scheeßel – An die 70 leere Bierkästen, eine gute Handvoll Männer, oder besser „Titelverteidiger“, und ein Rekord, den es nach wie vor zu brechen gilt: Das ausgerufene Training für den diesjährigen Wettbewerb im „Bierkistenstapeln“ am 26. Mai in Rotenburg bestritten die seit vier Jahren ungeschlagenen Amtsinhaber des Scheeßeler „Werkstattclubs“ am Mittwoch unter sich.