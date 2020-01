Bau über die Grenzen hinaus

Knotenpunktentschärfung: „Baumretter“ zweifeln Gültigkeit des B-Plans an

+ Daumen runter: Doris Rosenberg (v.l.), Diana Cartwright und Wolfgang Schumacher möchten nicht, dass die Eichen an der Helvesieker Landstraße für die Abbiegerspuren gefällt werden. Fotos: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Diana Cartwright, Doris Rosenberg und Wolfgang Schumacher sind in Sorge. Darüber, dass die prachtvollen, alten Eichen an der Helvesieker Landstraße (L 130), rechts und links der Einmündung in den Fuhrenkamp, schon morgen möglicherweise nicht mehr stehen könnten. Alle drei wohnen sie im Umfeld des sogenannten Knotenpunkts, jenem Kreuzungsbereich, den die Gemeinde Scheeßel beabsichtigt, dauerhaft zu entschärfen. Das soll bekanntlich nicht über einen Kreisverkehr, sondern über den Bau neuer Linksabbiegerspuren mit einer Vollsignalisierung geschehen. Für diese Maßnahme müssten die Baumreihen Platz machen – ein Kahlschlag, der dem Trio, welches an vorderer Front in der vor einem Dreivierteljahr gegründeten Bürgerinitiative „Scheeßel für den Planeten“ mitmischt, aber so gar nicht schmecken will. „Die bestehende Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer reicht doch aus,“ schätzt Diana Cartwright die Lage ein. „Vielleicht würde dort auch noch eine Vollampel Sinn machen, aber keinesfalls Abbiegerspuren – das ist völliger Quatsch.“ Diese Meinung teile sie mit vielen anderen Anwohnern, die das örtliche Verkehrsgeschehen immerhin tagtäglich vor ihrer Haustür mitbekommen würden. „Es ist wirklich ein Witz: Ich fahre mehrmals am Tag dort lang und habe noch nicht ein einziges Mal wegen Abbiegern im Stau gestanden“, berichtet Doris Rosenberg. Selbst, wenn sie mit ihrem Auto etwas länger vor der Bedarfsampel stehen würde, habe sich hinter ihr bisher noch nie eine lange Autoschlange gebildet.