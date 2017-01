Über den Dächern von Dhaka

Eine gebürtige Lauenbrückerin berichtet

+ Vom beschaulichen Lauenbrück in die Millionstadt Dhaka – für Corinna Schleiffer hat ein völlig neues Leben begonnen.

Lauenbrück/Dhaka - Von Cathleen Jürges. Einfach das alte Leben in Deutschland hinter sich lassen und in die große, weite Welt aufbrechen? Corinna Schleiffer hat diesen Schritt gemacht – vor knapp einem Jahr. Seitdem lebt und arbeitet die gebürtige Lauenbrückerin in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, und feierte Neujahr fünf Stunden früher auf der anderen Seite der Erdkugel.

Überfüllte Straßen, Marktstände mit buntem Allerlei soweit das Auge reicht – die Fotos aus Dhaka schreien förmlich vor Lärm und Chaos. Es ist ein Bild, das Corinna Schleiffer tagtäglich vor ihrer Haustür sieht, seit sie sich entschieden hat, ihr Leben in Bangladesch neu zu beginnen. Ein Neuanfang, auf den sie nun zum Jahreswechsel gemeinsam mit Familie, Freunden und Bekannten auch erstmals in Dhaka anstoßen konnte.

Die Reise begann ursprünglich Mitte Dezember 2015. Damals verschlug es die freischaffende Fotografin für einige Wochen als Touristin nach Südostasien. „Zunächst war der Plan, dass ich das Land nur als Tourist bereise und kennenlerne. Weitere Pläne hatte ich gar nicht. Bis Silvester vor einem Jahr hätte ich im Traum nicht daran gedacht, dass ich ein Jahr später hier leben und arbeiten würde“, erzählt die 57-Jährige.

Damals lernte Corinna Schleiffer eine Amerikanerin kennen, die an der Canadian Trillinium School unterrichtete. Kurz darauf hatte sie selbst ein Vorstellungsgespräch an der Schule und bekam vom Direktor die Zusage für die Anstellung. „Meine Lebenssituation in Deutschland hatte sich im Verlaufe des Jahres sehr verändert. Es schien alles sehr schlüssig, sehr folgerichtig zu sein. In Bangladesch konnte ich auch in meinem Alter noch eine Arbeit finden. Nicht nur irgendeine Arbeit, sondern eine qualifizierte Arbeit – etwas, das mich jetzt tagtäglich herausfordert und für das ich Anerkennung und Bezahlung bekomme.“

Ruckzuck ging es vom kleinen, beschaulichen Lauenbrück in die Millionenstadt Dhaka. Seit dem 23. Februar ist sie wieder im fernen Südasien und hat seitdem ein neues Leben als Grundschullehrerin begonnen. In der ersten Klasse unterrichtet sie nahezu alles auf Englisch. Ihre Klasse ist überschaubar: Fünf Schüler bilden den Klassenverband.

Westliche Standards am Flughafen abgegeben

Aber nicht nur das überraschte Schleiffer in dem bengalischen Land. Vieles war auf den ersten Blick neu und fremd: „Die Menschen kleiden sich ganz anders als in Europa oder der westlichen Welt.“ Viel Stoff, sehr bunt, mit obligatorischem Brusttuch sei die Kleidung der Wahl, berichtet sie. „,Sharee‘ oder ,three-piece‘ trägt man üblicherweise, und das ,three-piece‘ oder ,kameez‘ besteht aus Schlafanzug-ähnlicher Hose, dem Kleid darüber und dem Brusttuch.

Selbstverständlich macht auch die Tatsache, dass dieses Land mehrheitlich islamisch geprägt ist, einen großen Unterschied – zum Beispiel darin, dass fünf Mal am Tag die Muezzine aus allen Moscheen singen – und Moscheen gibt es fast an jeder Ecke.“

Doch nach fast zwölf Monaten hat sich die Diplomübersetzerin mit ihrem Alltag vertraut gemacht. Um sechs Uhr morgens aufstehen und gegen vier Uhr nachmittags zurück zu Hause sein. In der Zeit hat Corinna Schleiffer etwas Grundlegendes festgestellt: „Wenn man als Europäer mit unseren gewohnten Lebensstandards nach Bangladesch kommt, merkt man sofort, dass man seine Standards tunlichst am Flughafen abgibt. Man muss sich ganz frei machen davon, was wir gewohnt sind und darf Deutschland mit dem Land hier nicht vergleichen. Wer in Bangladesch leben möchte, muss seine Augen und sein Herz für alles sehr weit auf machen. Nur so kann man hier glücklich leben.“

Aber dieses Land hat es ihr nun mal angetan. Und so fremd sei Bangladesch dann auch wieder nicht, sagt sie. Immerhin werde der Jahreswechsel ebenso wie hierzulande mit Feuerwerk begrüßt und sie habe sogar ein Stück Heimat genießen können: „Mein Sohn und meine Tochter waren zu Besuch und nicht alle Lehrkräfte der Schule waren außer Landes, sodass wir mit einigen von denen, die ebenfalls in Bangladesh geblieben sind, in einem der größeren Hotels das Silvester-Büffet genießen konnten. Zudem hat sich einer der Lehrer aufgemacht, etwas Alkoholisches zu kaufen. Man kann es kaufen, aber man findet es nicht in den üblichen Geschäften. Aber wir konnten auf 2017 anstoßen. Vom Dach des Wohnblocks blickten wir dann über Dhaka.“

Gute Vorsätze für das neue Jahr, die hat Corinna Schleiffer nicht. Ob sie jemals nach Deutschland zurückkehren wird, weiß sie auch noch nicht. Obwohl, eines hat sie sich für das noch ganz junge Jahr fest vorgenommen: „Ich möchte einfach als freundlicher Mensch unter diesen freundlichen Menschen leben. Die Welt braucht einfach viel mehr Freundlichkeit, als sich augenblicklich zeigt.“