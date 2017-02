Trecker und Stroh fangen Feuer

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Es ist Mitten in der Nacht, kurz vor 2 Uhr. Ein Mann geht vor die Tür, er will noch eine Zigarette rauchen. Die Scheeßeler Mühle ist nur einen Steinwurf von seiner Heimstätte entfernt. Was er dann sieht, lässt ihn aufschrecken: Im Innenhof des Anwesens ist ein Feuer ausgebrochen. Sofort klingelt er den Mühlenbesitzer aus dem Bett, verständigt über die 112 die Feuerwehr. Die rückt mit acht Fahrzeugen und 53 Mann an – und kann Schlimmeres verhindern.

Am Morgen danach ist das ganze Ausmaß der Verwüstung zu sehen: Inmitten eines Schaumteppichs steht der völlig ausgebrannte Traktor. Ringsherum liegen verkohlte Reste von Stroh und für eine Heizungsanlage eingesetzte Holzhackschnitzel.

Jan Müller-Scheeßel, der Mühlenwart, steht vor seiner Scheune, in der neben der landwirtschaftlichen Maschine noch vor wenigen Stunden auch das leicht entzündliche Hab und Gut eingelagert war. Es ist eine kurze Nacht für ihn gewesen. Jetzt wartet er auf die Brandermittler der Polizei. Denn noch steht nicht fest, wie das Feuer ausgebrochen sein könnte. „Ich weiß nur, dass die Flammen sich wahnsinnig schnell ausgebreitet haben“, sagt Müller-Scheeßel.

Dass die Remise noch steht, grenzt an ein Wunder. Immerhin hatten die Flammen beim Eintreffen der Brandschützer aus Scheeßel, Jeersdorf und Westervesede schon auf die Dachkonstruktion übergegriffen. Wie die Kameraden während ihres Einsatzes vorgingen, schildert Thomas Opitz, Sprecher der Gemeindefeuerwehr. Demnach habe der lichterloh brennende Trecker relativ schnell mit Wasser und Schaum gelöscht werden können.

Feuer in Scheeßel Zur Fotostrecke

Strecke

Das Stroh sei zunächst mit Wasser abgekühlt und anschließend mit einem Teleskopstapler zu einer Freifläche gefahren worden. „Erst dort konnten wir es unter schwerem Atemschutz mit Forken auseinanderziehen und die immer wieder aufflammenden Glutnester zur Auskühlung mit Schaum benetzen, um das Feuer so letztendlich zu ersticken“, sagt Opitz. Personen, lässt er wissen, seien jedenfalls nicht zu Schaden gekommen.

Erst in den frühen Morgenstunden ist die Arbeit für die Feuerwehr getan. Wie hoch der Schaden ausgefallen ist, kann bis dato niemand sagen. „Es dürften insgesamt aber wohl so um die 30. 000 Euro sein“, vermutet Jan Müller-Scheeßel.

Für ihn haben sich die Dinge nach dieser nervenaufreibenden Nacht wiederholt. Denn schon im Sommer vergangenen Jahres war an gleicher Stelle ein Feuer ausgebrochen, allerdings mit vergleichsweise glimpflichem Ausgang. Damals war eine sogenannte Schnecke, also das Transportband, welches die Holzhackschnitzel zur Festbrennstoffzelle befördern soll, heiß gelaufen. „Ob das der Grund war oder es zu einem Kurzschluss beim Trecker gekommen ist, werden die polizeilichen Ermittlungen zeigen“, sagt Opitz.