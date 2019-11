Trecker und Auto kollidieren bei Unfall

+ Der BMW krachte frontal mit dem Ackerschlepper zusammen. Foto: Feuerwehr

Westervesede – Alarm für die Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag in Westervesede: Im Kreuzungsbereich Deepener Straße / Bartelsdorfer Chaussee waren gegen 16 Uhr ein Trecker und ein Auto zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Laut Polizei geriet der 35-jährige Fahrer eines BMW auf regennasser Fahrbahn in einer abknickenden Vorfahrtsstraße ins Rutschen und kollidierte schließlich mit dem entgegenkommenden Ackerschlepper eines 54-jährigen Landwirts.