Das Tratschgeschwader greift an

Ein rasantes Tempo geben die Darsteller von der Wohlsdörper Speeldeel in „De möblierte Herr“ vor. Premiere feiern die Laienschauspieler mit dem Schwank am 10. Februar. - Foto: Ujen

Bartesdorf/Wohlsdorf - Wer kennt ihn nicht, den Schwank „De möblierte Herr“ von Werner Schubert. Die Laienschauspieler von „De Wohlsdörper Speeldeel“ haben sich jetzt an diesen Stoff heran gemacht und feiern damit in großer Besetzung am Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Bartelsdorf Premiere.

Tür auf, Tür zu, dazwischen Klatsch im Hausflur – wie es sich für richtiges Boulevardtheater gehört, verlangt Theaterbaas Friedhelm Lohmann seinen Darstellern ein „rasendes Tempo“ ab. Besser als die Wohlsdorfer würde wohl selbst das legendäre Hamburger „Ohnsorg-Ensemble“ das Stück nicht auf die Bühne bringen.

Der Schwank führt die Zuschauer zurück in die Ära Adenauers, in das Milieu eines Mietshauses. Rosalinde Käselau (Erika Stelling) ist empört, denn seit Tagen werden ihr morgens Milch und Rundstücke direkt vor der Wohnungstür geklaut. Wer steckt dahinter? Gemeinsam mit ihren Hausgenossinnen Frau Wulff (Angela Fitschen) und Frollein Berta Bliesemann (Anita Vajen) nimmt sie die übrige Nachbarschaft aufs Korn. Schließlich sind sie sich aber sicher: Es kann nur der „möblierte Herr“, also Frau Käselaus Untermieter Max Kolbe (Hannes Kracke) sein. Dieser benimmt sich sehr merkwürdig, und einer anständigen Arbeit scheint er auch nicht nachzugehen. Beim Durchstöbern seines Zimmers glaubt Rosalinde ihren Verdacht bestätigt zu finden, denn sie entdeckt blutige Messer, Gipshände und den fein modellierten Kopf eines Hausbewohners sowie äußerst verdächtige Briefe. Für sie steht fest: Bei ihr wohnt ein Massenmörder!

In weiteren Rollen zu sehen sind Friedhelm Lohmann als August Käselau, Birte Lohmann als Mariechen Wulf, Patrick Heins als Joachim Grützkopp, Marten Lohmann als Mücke, Fritz Everding als Sniedermeister Wimm, Volker Heins als Krawuttke und Monika Behrens als Olga.

Vorgesehen sind insgesamt drei Vorstellungen. Bevor am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr der letzte Vorhang fällt (mit Kaffee und Kuchen), kommt das Stück ebenso am Samstag, 11. Febraur, ab 20 Uhr zur Auffühuhrung. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Samstag in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr. Telefonisch können die Tickets danach ab 19 Uhr unter den Telefonnummern 04263 / 8812 und 0151 / 58382366 vorbestellt werden. Eintrittskarten für die Veranstaltung am Freitag und Samstag gibt es auch an der Abendkasse, für die am Sonntag muss vorbestellt werden. - hu