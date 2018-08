Transportwagen statt Armkraft

Westerholz - Er ist 2,40 Meter lang, misst 90 Zentimeter in der Breite, verfügt über ein robustes, stählernes Fahrgestell und ist, wie es Wolfgang Kirschstein, Ortsbürgermeister von Westerholz, auf der jüngsten Ortsratssitzung formulierte, „beerdigungserprobt“. Die Rede ist von einem Sargtransportwagen. Noch ist das praktische Gefährt Marke Eigenbau, welches den Einsatz von Armkraft quasi überflüssig macht, im Besitz der Ortschaft Bartelsdorf. Doch schon bald soll es, das wurde auf der Sitzung bekannt, im Rahmen von Bestattungen über den sandigen Boden des Westerholzer Friedhofes rollen.

Denn, so schilderte es Kirschstein: Wegen des zunehmenden Alters der Sargträger, ob sie nun ortsansässig sind oder vom Beerdigungsinstitut gestellt werden, sei ein beschwerdeloser Transport der Schreine schlichtweg nicht mehr leistbar. „Um die ganze Sache zu entlasten, haben wir uns dazu durchgerungen, hier Abhilfe zu schaffen“, erklärte der Ortsbürgermeister.

Dabei geht es um gleich zwei Gerätschaften, mit denen der Ortsrat liebäugelt, nachdem zu dem Thema zuvor mehrere Anregungen aus der Einwohnerschaft an ihn herangertragen worden seien. Denn auch im Westerholzer Dorfgemeinschaftshaus, wo damals wie heute Trauerfeiern stattfinden, müssen die nicht mehr ganz jungen Sargträger anpacken, die schweren Erdmöbel – Kirschstein sprach von einem Durchschnittsgewicht von rund 160 Kilo, den die sechs Helfer jeweils zu wuppen hätten – durch die lange Halle zum Leichenwagen befördern, der sich dann in Richtung Gottesacker auf den Weg mache.

Eine einfache wie preiswerte Lösung soll der Einsatz eines sogenannten Scherenwagens aus Aluminium bringen. Der könne bei einem nahegelegenen Großhändler bezogen und laut Kirschstein „zusammengefaltet und so relativ problemlos gelagert“ werden. „Während der Aufbahrung wird das Gestell dann mit einem Tuch verhüllt.“ Maximal 1 000 Euro, die aus Friedhofsmitteln bestritten werden, will der Ortsrat sich den Wagen inklusive Zubehör kosten lassen. „Wobei wir weit weniger in die Tasche werden greifen müssen“, versicherte er.

Gleiches gilt im Übrigen auch für den Transportwagen, der auf dem Westerholzer Friedhof zum Einsatz kommen soll. Der, so hieß es, hätte einen Neuwert von rund 2 000 Euro – die 400 Euro, die für einen Satz stabiler, den örtlichen Gegebenheiten angepasster Räder fällig wären, noch gar nicht miteingerechnet. „Das wäre finanziell durchaus problematisch für uns“, bemerkte Kirschstein.

Stattdessen werde man nun dankbar das Angebot der Bartelsdorfer annehmen, deren aufgrund baulicher Veränderungen auf dem örtlichen Gottesacker nicht mehr benötigten Sargtransportwagen zu einem viel günstigeren Preis übernehmen zu können. „Dieser erprobte Selbstbau befindet sich in einem guten optischen und technischen Zustand“, so der Ortsbürgermeister.

Bis Anfang 2019 wolle man die Funktionalität des Gerätes, welches gesichert in der Hütte am Friedhof abgestellt werden soll, unter realen Bedingungen testen. „Eigens dafür sterben muss aber niemand“, versicherte der SPD-Mann scherzhaft. - lw