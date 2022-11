Transporter kollidiert mit Trecker: 82-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Von: Fabian Raddatz

Die Helfer mussten sich durchs Dach schneiden, um an den Verletzten zu kommen © JOTO

Schwerer Unfall im Landkreis Rotenburg (Wümme): Als ein Transporter mit einem Lkw kollidiert, wird ein 82-Jähriger lebensgefährlich verletzt.

Scheeßel – Ein Transporterfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wittkopsbostel im Landkreis Rotenburg (Wümme) bei einer Kollision mit einem Treckergespann lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet ein Reporter vor Ort. Demnach kam der 82-jährige Transporterfahrer ersten Angaben zufolge gegen 21:45 Uhr in einer langgezogenen Kurve innerorts von seiner Fahrspur ab.

In Höhe der Kreuzung Hauptstraße / Oldenhöfener Weg krachte er seitlich in ein entgegenkommendes Traktorgespann. Der Aufprall war so heftig, dass der Trecker einen Reifen verlor. Der Motorbereich und die Front des Lieferwagens verformten sich bei der Kollision, sodass der Fahrer mit seinen Füßen im Fahrzeug eingeklemmt war.

Schwerer Unfall in Wittkopsbostel: Retter müssen Dach aufschneiden

Alarmierte Feuerwehrleute aus Scheeßel, Wittkopsbostel und Sittensen trennten mit hydraulischem Gerät eine Tür ab. Außerdem schnitten sie einen Teil des Dachs auf, um besser an den Verletzten zu gelangen. Nach etwa einer Stunde schafften es die Retter, den Mann zu befreien.

Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock, musste aber nicht in ein Krankenhaus gefahren werden. Wieso der Unfallfahrer mit dem Traktor kollidierte und mit welcher Geschwindigkeit er innerorts unterwegs war, ermittelt nun die Polizei.