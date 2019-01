Der Tradition verpflichtet

Wittkopsbostel – Angesichts der zurzeit in Bayern herrschenden Schneekatastrophe freuten sich die gut 90 Teilnehmer des 45. Scheeperabends der Original Scheeßeler Trachtengruppe am Samstag über das milde norddeutsche Wetter und somit eine problemlose Anfahrt zum Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel. Traditionell feiern die Mitglieder seit der Gründung im Jahr 1974 jeden zweiten Samstag des neuen Jahres dieses Fest. „Wir gestalten den Scheeperabend immer komplett in eigener Regie“, unterstrich der Vorsitzende Heiko Klee. „Dazu gehören der Aufbau des Scheeperhauses mit Sektbar und Bärenfang-Hütte, die komplette Saal- und Tischdekoration, wir stellen das Bedienungspersonal und auch den Fahrdienst – das alles trägt zur besonderen Atmosphäre in fast familiärer Runde bei.“

Nach der Begrüßung der Mitglieder, Freunde, Förderer und Abordnungen befreundeter Vereine durch die Vorsitzende Katrin Klee, die zusammen mit ihrem Schwager Heiko Klee den Abend moderierte, folgte die schwungvoll von jungen Mitgliedern des Vereins – dem „Suppengeschwader“ – servierte Hochzeitssuppe mit anschließendem Büfett. Da beim Scheeperlotto gleich drei Teilnehmer die richtige Lösung hatten, musste der Gewinner ausgelost werden: Große Freude bei Stefan Althoff aus Scheeßel, der sein Glück kaum fassen konnte, hatte der doch bereits 2018 den Präsentkorb gewonnen.

Ein fester Bestandteil des Programms eines jeden Scheeperabends sind die Ehrungen treuer Mitglieder. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden durch das Vorstandsmitglied des Landes-Trachtenverbandes Niedersachsen, Erwin Luttmann, mit Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet: Folkert Meyer (Westervesede), Ina Ostermeyer (Fintel), Elke und Herbert Seel (Scheeßel) und Karin Willam (Wittkopsbostel). Spannend wurde es bei der Bekanntgabe des neuen Scheeperpaares, das jedes Jahr nach anderen Kriterien ausgewählt wird: „Ich habe mir große Sorgen um Carsten gemacht, damit er als ,Past-Präsident’ der Lions mit der Abgabe seines Amts nicht in ein tiefes Loch fällt“, so Heiko Klee schmunzelnd und bat Carsten Prüser und seine Ehefrau Silvia, Landwirtspaar vom Büschelweg in Scheeßel, nach vorne. Das Scheeperpaar 2019 ist der Original Scheeßeler Trachtengruppe seit vielen Jahren verbunden: Er ist bereits mit 15 Jahren in den Verein eingetreten und nunmehr seit 41 Jahren Mitglied, sie kann auf 32 Jahre zurückblicken. Traditionsgemäß eröffnete das Scheeperpaar den Tanz, und schnell füllte sich das Parkett. Das Stimmungsbarometer stieg noch einmal gewaltig an, als Katrin Klee, Inge Hastedt und Maren Schwarz die Fotoshow „Momentaufnahmen vom Trachtensommer 2018“ zeigten. Aus „2 500 Bildern“ hatten sie lustige Schnappschüsse ausgesucht und mit ironischen Kommentaren unterlegt – für alle ein Riesenspaß beim Wiedererkennen. Die Möglichkeit, den einen oder anderen Gewinn bei der großen Tombola zu ergattern, wurde auch in diesem Jahr eifrig genutzt. Als dann die fast 140 Preise ihre neuen Besitzer gefunden hatten, sorgte ein eifriges Hin- und Hergetausche untereinander für große Heiterkeit an den Tischen. Bis weit nach Mitternacht feierten die Originalen und ihre Gäste nach den Klängen des Duos „Anna und Miguel“ ausgelassen weiter – ob diejenigen, die sich zum Abbau am Sonntagmorgen gemeldet hatten, auch tatsächlich alle gekommen sind, ist nicht überliefert.

