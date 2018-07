Scheeßeler Grünen-Ortsverband sieht geplante Baumfällung im großen Stil kritisch

„Totaler Wahnsinn“

+ © Warnecke Arthur Lempert vor der Baumreihe an der L 130. Die Grünen wollen die Eichen weitestgehend erhalten wissen. © Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. „Dieses Projekt ist völlig überzogen und für uns so nicht vertretbar!“, macht Arthur Lempert seinem Ärger Luft. Was der Sprecher des Scheeßeler Grünen-Ortsverbandes meint: Sollte im Zuge des Kreuzungsausbaus im Bereich L 130, Vareler Weg und Fuhrenkamp die in das Neubaugebiet weisende Abbiegespur tatsächlich realisiert werden, müssten zwischen 40 und 60 Bäume gefällt werden.