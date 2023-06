Melanie Tomforde ist Jugenddiakonin für Scheeßel, Lauenbrück und Fintel

Von: Ulla Heyne

Melanie Tomforde ist die neue Jugenddiakonin. © HEYNE

Melanie Tomforde ist seit Juni im Amt und lernt jetzt nach und nach die drei Gemeinden besser kennen. Die Wahl-Oytenerin freut sich auf die neuen Aufgaben.

Scheeßel – „Der Kopf ist frei, der Akku voll“ – so formuliert Melanie Tomforde ihren Start in ein neues Abenteuer. Dieses begann Anfang Juni, sie hat die Stelle als Jugenddiakonin für die Gemeinden Scheeßel, Lauenbrück und Fintel übernommen.

So groß, wie das Abenteuer erscheint, ist es für die im Kreis Stade aufgewachsene 42-Jährige mitnichten: 14 Jahre lang hat sie bis Ende des Jahres die Jugendarbeit in Oyten geprägt. Dass die Stelle ab diesem Jahr nicht mehr finanziert werden könnte, war ihr schon seit einigen Jahren bekannt: „Im Prinzip war sie schon gestrichen, als ich 2008 angefangen habe.“ Entsprechend viel Zeit zum Umschauen nach einem neuen Betätigungsgebiet hatte Tomforde – und auch Auswahl, sind Jugenddiakone heutzutage doch gefragt, viele Stellen bleiben unbesetzt.

Sie wollte und musste nicht weit gucken, war der Wahl-Oytenerin doch klar, dass sie in der Region bleiben wollte. „Den Kirchenkreis Rotenburg kannte ich schon von einer Mikrostelle dort, das passte“. Ihr erster Eindruck eines warmherzigen Miteinanders war es denn auch, der den Ausschlag für ihre Entscheidung gab. Bis jetzt hat er sich bewahrheitet: „Ich wurde mit einem tollen Plakat begrüßt mit Fotos, sodass ich schon mal Namen lernen kann“, schmunzelt die dunkelhaarige, jugendlich wirkende Frau mit dem Strahlen auf dem Gesicht. Bei den ersten Begegnungen bei ihrer Einführung am Wochenende in Lauenbrück lernte sie bereits viele Ehrenamtler kennen. „Wahnsinn, was die jugendlichen Teamer hier allein auf die Beine stellen, welche Verantwortung sie übernehmen – aber auch, was ihnen vonseiten der Hauptamtlichen an Vertrauen entgegengebracht wird“, meint sie im Hinblick auf geplante Aktionen wie Kinder- und Jugendfreizeiten oder eine Übernachtung in der Kirche beeindruckt.

Jede Gemeinde ist anders

Mit vorhandenen Strukturen zu arbeiten, Bestehendes aufzugreifen und zu eruieren, wo Bedarf oder Potenzial nach Neuem besteht und wie es sich umsetzen lässt: Hier sieht Tomforde ihre Stärken. „Jede Gemeinde ist anders, was hier funktioniert, lässt sich nicht zwangsläufig 1:1 nach dort transferieren!“, hat sie festgestellt.

Momentan verschafft sie sich zunächst ein Bild, was es an Strukturen alles schon gibt. „Es braucht einen guten Blick, was für Formate gewünscht werden und was funktionieren könnte.“ Gleichzeitig setzt sie jedoch vor allem auf Zusammenarbeit: „Welche Ideen gibt es schon im Team?“ Generell sieht sie Gemeindearbeit als Beziehungsarbeit, „das kann mit Kindern bei der Kinderkirche sein, soziale Events, einfach alle Situationen, wo ein positives Standing für die Kirche entsteht“. In Oyten funktionierte das auch über den von ihr gegründeten Kinderchor – hier etwas Ähnliches aufzubauen, „popularmusikalisch geprägte Kinderlieder mit Pepp“, könnte sie sich hier auch gut vorstellen, noch sei das aber Zukunftsmusik: „Das muss ich erst mal mit den Kollegen besprechen!“

Die Tatsache, dass sie im Unterschied zu ihrer Vorgängerin, der kürzlich verstorbenen langjährigen Diakonin Sabine Gerken, statt zwei Gemeinden sogar drei zu betreuen hat – neben Scheeßel und Lauenbrück auch Fintel – schreckt sie nicht: „Vorher in der Samtgemeinde Oyten waren es fünf Gemeinden – im Vergleich dazu ist es hier angenehm überschaubar“. Vorher sei es schwieriger gewesen, allen gerecht zu werden. Ihr erster Eindruck von den Gemeinden? „Oyten war eher volkskirchlich geprägt, hier ist man frommer.“