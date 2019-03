Beekeschule ist jetzt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“

Die Beekeschule hat ein neues Schild. Nicht irgendeines, sondern eines mit Aussagekraft. Die Scheeßeler Oberschule hatte sich um den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beworben und diesen jetzt in einer Feierstunde bekommen.

Scheeßel – Von Lars Warnecke. Die Schülerinnen und Schüler der Beekeschule haben ein Zeichen gesetzt – ein Zeichen gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung von gesellschaftlichen Randgruppen. Als nahezu 300. Bildungseinrichtung in Niedersachsen ist die Oberschule am Mittwochmorgen in einer Feierstunde mit dem Prädikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet worden. Das symbolische Schild, welches im Eingangsbereich seinen festen Platz finden wird, überbrachte Martin Wöckener vom niedersächsischen Kultusministerium.

Fast 80 Prozent der Schülerschaft hatte im Vorfeld in einer Unterschriftenaktion klare Kante gezeigt – dafür, dass sie sich gegen Rassismus und Diskriminierung stark machen werden. Damit die Schule am Vareler Weg den Titel auch erhält, mussten sich die Jugendlichen verpflichten, regelmäßig Projekte, Aktionen und Initiativen zu entwickeln, um Diskriminierung und Rassismus zu überwinden, dazwischen zu gehen, wenn sie bemerken, dass Mitschüler gewalttätig werden oder einen anderen diskriminieren.

Und der Anfang war tatsächlich schon gemacht: In einer Projektwoche setzte man sich jahrgangsübergreifend mit dem Thema Rassismus auseinander. Von den teils kreativen, teils sachlichen Ergebnissen konnte sich jeder ein Bild machen, der den in der Aula platzierten Stellwänden seine Aufmerksamkeit schenkte. Dafür, dass der Titel überhaupt an die Schule kommt, hatte maßgeblich Sozialpädagoge Torben Schiel gesorgt. „Als er mit der Idee an mich herantrat, habe ich im ersten Moment nur gedacht: Brauchen wir wirklich ein eigenes Projekt dafür?“, erinnerte sich Schulleiter Sven Borstelmann in seiner Rede vor dem Kollegium und der nicht ganz vollzählig erschienenen Schülerschaft (die Jahrgänge neun und zehn sind derzeit im Praktikum oder auf Klassenfahrt) an die Anfänge.

„Dadurch, dass Rassismus eh im Fach Politik behandelt wird, habe ich das Thema damit eigentlich abgefrühstückt gesehen.“ Ihm sei jedoch bei näherer Betrachtung bewusst geworden, dass es nun einmal etwas ganz anderes sei, über Rassismus zu reden, als sich Rassismus klar entgegenzustellen. „Und das muss in unserer Gemeinschaft jeden Tag aufs Neue geschehen“, betonte Borstelmann, der seinen Dank vor allem an die Neuntklässler Lena König, Nora Wenig, Jason Reichenbach und Phillip Harm sowie Lehrerin Kirsten Voigt zum Ausdruck brachte, die zum Gelingen des Projekts mitsamt der Unterschriftenaktion maßgeblich beigetragen hätten.

Nun liege es an seiner Schule, im Rahmen der Selbstverpflichtung jedes Jahr mit kleinen und großen Aktionen darauf hinzuweisen, „dass Rassismus bei uns keinen Platz haben soll und wir dem mit Courage entgegentreten“.

Ein Engagement, welches er nur begrüßen könne, wandte sich Jasper Barendregt im Anschluss an eine themenbezogene Tanzdarbietung von Schülern unter der Leitung von Lehrkraft Claudia Pahl (zum Song „Feuer, Feuer!“ aus einem „Bibi und Tina“-Kinofilm) an die Versammelten. Er war aus Hamburg angereist, wohnte der Feierstunde als Vertreter von FKP Scorpio bei – ist es doch der Veranstalter des Hurricane-Festivals, welcher seit vielen Jahren eine Partnerschaft zur Scheeßeler Oberschule pflegt.

Immerhin würden die Räumlichkeiten am Vareler Weg, sollte einmal beim Open-Air auf dem Eichenring der Katastrophenfall eintreten, ganz offiziell als Evakuierungsstützpunkt dienen. Ein sichtbares Zeichen für diese Liaison sind zwei großformatige Hurricane-Banner, eines zeigt einen stilisierten Luchs, ein anderes einen Bären, die die Aula schmücken.

Fotos

„Wir sind wahnsinnig stolz auf euch, dass ihr, indem ihr Courage zeigt, in eine andere Richtung gehen wollt“, sprach Barendregt im Namen seines Arbeitgebers. „Wir möchten mit euch Courage zeigen, indem wir noch viele schöne Projekte, die da noch kommen werden, gemeinsam durchführen – für eine Welt, in der alle gemeinsam in Frieden und Freiheit leben können.“ Sie sei jedenfalls schon sehr gespannt darauf, was die Schülerschaft sich in Zukunft an weiteren Projekten noch so alles ausdenken werde, um die Signale auch weiterhin nach außen zu tragen, machte Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) in ihrer Ansprache deutlich. Und: „Ich bin stolz, dass sich die Schule, die sich in unserer Trägerschaft befindet, bei dem Thema auf den Weg gemacht hat.“

Für Torben Schiel, der eigenen Worten zufolge in seiner Funktion als Sozialpädagoge nie gehofft hatte, einmal vor so vielen Leuten sprechen zu müssen, war es auch eine Art Abschiedsrede. Er verlässt dieser Tage die Beekeschule. „Es geht bei alldem darum, die Akzeptanz von Andersartigkeit zu fördern“, erklärte er. „Und diese Andersartigkeit ist genau das, was das Leben so interessant macht, es voller Wunder sein lässt und uns die Möglichkeit bietet, etwas neu zu denken.“

Tatsächlich, verdeutlichte Martin Wöckener, sei der Begriff Rassismus noch sehr viel weiter zu fassen. Es gehe auch darum, sich gegen Islamismus, Islamophobie, Antisemitismus, Diskriminierung von Frauen oder Homosexuellen und jeder Art von Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus einzusetzen. Wöckener, der im Kultusministerium in Hannover für die landesweite Koordination von „Schule ohne Rassismus“ zuständig ist, mahnte die Schüler, diesen Titel zu leben: „Ihr werdet euch für ein gutes Miteinader, das von Toleranz und Respekt geprägt ist, engagieren – der Schlüssel des Erfolgs für das Projekt liegt in eurer Hand.“