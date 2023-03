Tine Pockels stellt „Stoffwechsel“ im Scheeßeler Kunstgewerbehaus aus

Von: Ulla Heyne

Teilen

Tine Pockels (M.), Museumsdirektor Matthias Loebe und Kunstgewerbehaus-Leiterin Birgit Ricke sind bereit. © Heyne

Die Ausstellung „Stoffwechsel“ wird am Samstag, 1. April, am Meyerhof eröffnet und zeigt Arbeiten der Künstlerin Tine Pockels, dabei geht es um die Banalität des Alltags. Die Werkschau ist für das Kunstgewerbehaus zugleich die Eröffnung der Ausstellungssaison 2023.

Scheeßel – 30 großflächige Ölgemälde und drei zufriedene Gesichter – so lautet die Bilanz der vierstündigen Hängeaktion vor der nächsten Ausstellung im Scheeßeler Kunstgewerbehaus, die amFreitag beginnt und die Matthias Loeber erstmals aktiv mit begleitet. „Ein toller, kreativer Prozess mit beeindruckender Dynamik“, zeigt sich der neue Museumsdirektor begeistert, „ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht.“ Das liegt wohl auch an der guten Vorbereitung durch die Künstlerin.

Tine Pockels hatte die Wände des Kunstgewerbehauses auf dem Meyerhof maßstabsgetreu auf Kartonpapier nachgebildet und die Anordnung ihrer Werke auf Leinwand in Öl vorausgeplant. Denn die Harmonie und farbliche Stimmigkeit der Bilder, die sich allesamt unterschiedlichen stofflichen Strukturen, von der Jeans bis zur Plastikplane in fast fotorealistischer Abbildung widmen, liegen der Ottersbergerin genauso am Herzen wie Kuratorin Birgit Ricke. Die hatte die fast greifbar plastisch wirkenden Werke der an der HKS Ottersberg ausgebildeten Künstlerin per Zufall vor Jahren in einer Zevener Ausstellung entdeckt und war von der Stofflichkeit hingerissen. Besonders angetan hatte es ihr damals ein Bild von „Jeans auf Jeans“ – der Bezug zum heimlichen Blaudruck-Mekka an der Beeke war gegeben: „Das müssen wir hier zeigen!“

Aktuelle Werke werden gezeigt

In der Tat: Angesichts der Malerei auf dem aufgespannten Jeans-Hintergrund drängt sich die auch von Pockels selbst gestellte Frage geradezu auf: „Was ist noch Realität, wo fängt die Malerei an?“ Eine Frage, die schon zahlreiche Besucher umtrieb: „Bei einigen Ausstellungen wurden Schilder aufgehängt, damit nicht jemand mit dem ‚Fingernagel nachschaut‘“, sagt Pockels. Auch sie selbst spürt bei jedem ihrer zumeist im Atelier inszenierten Szenen dem visuellen Reiz stofflicher Strukturen nach. Eine Synthese eines langen künstlerischen Prozesses. Als Jugendliche habe sie ausschließlich fotorealistisch Buntstiften gemalt. „An der Hochschule wollte ich mich davon komplett befreien; es entstanden ungegenständliche Bilder.“ Ihre aktuellen Werke bilden eine Quintessenz: Nur auf einer Ebene geht es um die Materialität, den Lichteinfall, die Farben und Strukturen, die die Künstlerin immer wieder in den Bann ziehen, egal ob sie Zellophanpapier in Szene setzt oder Grünkohlblätter.

Nicht nur die Bilder, sondern auch ihre Deutungsmöglichkeiten sind vielschichtig. Das ist beim Bild der übereinander gelagerten Patronenhülsen, die ihr während des Ukraine-Kriegs bei der Beschäftigung mit der Farbe Gold in den Sinn und vor den Pinsel kamen, besonders naheliegend: „Gold steht für Reichtum und Krieg, und beides nicht so weit voneinander entfernt.“

Echter Stoff oder Gemälde? Bei den Werken von Tine Pockels ist der Übergang fließend. © Ulla Heyne

Gewollter Bruch zum Fotorealismus

Normalerweise gibt die 63-Jährige so konkrete Erklärungen eher ungern, nähmen sie doch den Raum für freie Assoziationen. „Idealerweise sprechen die Bilder für sich selbst“, meint die Sozialpädagogin, „im Austausch verweise ich lieber als, dass ich erkläre.“ Denn: „Malen ist auch Kommunikation. Den Kommentar „Ist das Bild überhaupt schon fertig?“ hört sie oft angesichts der in vielen Werken nach unten verlaufenden Tropfen und Farbklecksen – ein gewollter Bruch zum Fotorealismus, der aber auch ganz praktische Gründe hat: Die Leinwände pinnt Pockels im heimischen Atelier in den ehemaligen Räumen der HKS an die Wand, den Ausschnitt der Bilder bestimmt sie erst im Nachhinein. Die dargestellte „Banalität des Alltags“, Pockels findet sie überall, sogar bei der Vorbereitung der Ausstellung im Kunstgewerbehaus – hockt sich flugs vor einen Türrahmen, bewundert die Brüche von Wand und gespaltenem Holz – vielleicht das nächste Werk?

Idealerweise sprechen die Bilder für sich selbst.

Die Ausstellung

Die Ausstellung mit dem Titel „Stoffwechsel“ wird am Freitag, 31. März, um 18.30 Uhr mit einer Werkseinführung und musikalischem Rahmenprogramm auf dem Meyerhof eröffnet und ist dort bis zum 7. Mai zu sehen. Der Eintritt ist frei.