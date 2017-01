Giftköder in Scheeßel: „Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt“

Mindestens drei Hunde sind am Scheeßeler Küsterkampweg Ende vergangener Woche vergiftet worden. Die Köder waren in Form von Leckerlis ausgeworfen worden. - Foto: Peta

Scheeßel/Stuttgart - Von Lars Warnecke. Die Giftanschläge auf mindestens drei Hunde in Scheeßel haben jetzt sogar Peta auf den Plan gerufen. Um die Suche nach dem oder den mutmaßlichen Tierquälern zu unterstützen, setzt die Tierrechtsorganisation eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus.

„Bitte helfen Sie mit, diese brutale Taten aufzuklären“, wendet sich Judith Pein im Namen von Peta in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und könne mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Zeugen könnten sich telefonisch bei der Polizeidienststelle in Scheeßel unter der Rufnummer 04263 / 985950 melden oder bei Peta in Stuttgart unter 01520 / 7373341 beziehungsweise per E-Mail an whistleblower@peta.de, auch anonym.

„Die Täter müssen schnellstmöglich gefasst werden, damit Vierbeiner in Scheeßel wieder sorglos spazieren geführt werden können“, betont Pein. „Tierhalter, deren Vierbeiner Opfer von präparierten Ködern wurden, sollten in jedem Fall Anzeige bei der Polizei erstatten.“

Rückblick: Ende vergangener Woche waren drei Hunde, davon zwei Labradore, qualvoll verendet, nachdem sie auf einem Spaziergang im Bereich Küsterkampweg mit Insektiziden präparierte Giftköder fraßen, die Unbekannte vor Ort ausgelegt hatten. Trotz sofortiger tierärztlicher Behandlung konnten die Vierbeiner nicht mehr gerettet werden. Die Polizei warnte davor, die vergifteten Köder anzufassen, da die vermuteten Insektizide auch eine Gefahr für Menschen darstellen. Mitarbeiter der Gemeinde Scheeßel hängten noch vor dem Wochenende Warnschilder aus.

„Grundsätzlich fordern wir die Einführung eines zentralen Meldesystems für Anschläge dieser Art“, so Judith Pein. Durch eine Registrierung könnte die Bevölkerung frühzeitig über Köderwarnungen und Gefahrenschwerpunkte informiert werden, um Kinder und Tiere somit besser schützen zu können. Zugleich, macht sie den Nutzen klar, würde durch eine stringente Dokumentation der Fälle deutlich, wie häufig Tiere Opfer von Delikten werden. „Berlin geht da mit gutem Beispiel voran.“ Danach sei dort aktuell der erste amtliche Giftköderatlas eingeführt worden.

Ihrer Auskunft nach würden Fälle von Tierquälerei tagtäglich in Deutschland aufgedeckt. Pein: „Psychologen, Gesetzgeber und Gerichte sind sich einig, dass Gewalttaten an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangen.“

Petas Tipps für Erste-Hilfe-Maßnahmen

Besteht der Verdacht, dass ein Tier einen mit Gift oder gefährlichen Gegenständen gespickten Köder gefressen hat, muss umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Es besteht Lebensgefahr – das Tier kann an inneren Verletzungen qualvoll sterben. Bei Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Durchfall, starker Unruhe oder Apathie, einer gelblichen Verfärbung der Schleimhäute, blassem Zahnfleisch, großen Pupillen, Atembeschwerden oder Krämpfen muss ebenfalls umgehend der Tierarzt aufgesucht werden – denn Gift wirkt schnell.

Der Hund sollte beruhigt und angeleint werden. Ein Maulkorb darf nicht angelegt werden, da Erstickungsgefahr bei Erbrechen droht. Ist das Tier bereits bewusstlos, sollte es in die stabile Seitenlage gebracht und die Atemwege freigehalten werden. Für eine schnelle Diagnose ist es sinnvoll, eine Probe des Köders oder des Erbrochenen mit zum Tierarzt zu nehmen.