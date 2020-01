Tief ins Glas geschaut

Manager für eine Woche: Eichenschüler beteiligen sich an Planspiel der Wirtschaft

+ Eine Woche lang die Wirtschaft aus der Perspektive von Unternehmern kennenlernen: Diese Chance nutzten 19 Eichenschüler aus dem zwölften Jahrgang. Fotos: Warnecke/Bassen

Scheeßel – Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Gaststätte oder einer Diskothek und bekommen ihr Lieblingsgetränk in einem Glas serviert. Nicht irgendein Glas, sondern eines, das optisch richtig was hermacht und das genau analysiert sowie via App anzeigt, ob sich in dem Getränk womöglich Drogen, Medikamente oder sonstige unerwünschte Bestandteile befinden. Eigentlich wäre so ein Glas doch ein ungemein nützliches Utensil, um selbst auf Nummer sicher zu gehen, dass einem niemand böse mitspielen will, oder? Doch wie ließe sich so ein innovatives Produkt am besten vermarkten?