Therapie statt Knast

Wegen sexuellem Missbrauchs angeklagter Mann bekommt Bewährungsstrafe

+ Im Berufungsverfahren wurde die Strafe des 31-Jährigen auf ein Jahr und vier Monate reduziert, ausgesetzt zur Bewährung. Foto: dpa

Scheeßel/Verden – Vor zwei Jahren hat ein 31 Jahre alter Angeklagter aus Scheeßel dort zwei acht und zehn Jahre alte Mädchen in ein Maisfeld gelockt und sexuelle Handlungen an einem der Kinder vorgenommen. Das Amtsgericht Rotenburg verhängte in erster Instanz eine anderthalbjährige Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. In einem Berufungsverfahren am Dienstag am Landgericht Verden wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Es ging auch um die Frage, was sinnvoller ist: Therapie oder Wegsperren?