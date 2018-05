Theatergruppe „Leporello“: Moorleichen auf dem Meyerhof

Scheeßel - Ein Bürgermeister, ein Botaniker, eine Archäologin und jede Menge Moorleichen aus diversen Jahrhunderten, ein Spiel mit doppeltem Boden, und das alles in der atmosphärisch dichten Kulisse des Meyerhofgeländes – fertig ist das Muster, nach dem die Theatergruppe Leporello sein neues Werk „Mayenlust – ein Moorkrimi“ gestrickt hat.

Seit mehr als zehn Jahren entwickeln die Hobbyschauspieler unter dem Schirm der Kulturinitiative Sottrum eigene Stücke, die alle eins gemeinsam haben: Sie setzen besondere Örtlichkeiten in Szene. Nach der Scheeßeler Mühle, dem Museumsgelände und dem Jeersdorfer Heickspark sind die dieses Mal 14 Akteure und vier Statisten wieder einmal zu Gast im Scheeßeler Raum. „Den Ort hatten wir schon lange im Auge“, so Ramona Schmalen, die zum dritten Mal Regie führt. „Er ist so dicht, dass man optisch gar nichts mehr groß in Szene setzen muss.“

Dafür geht es wie auch bei der vorigen Produktion „Der Traumreisende“ multimedial zu: Neben Livemusik und allerlei akustischen Einspielungen fließen auch selbst hier gedrehte nächtliche Filmsequenzen ein: „Mit dem Scherenschnittfilm von Silvan Knipper im Heickspark sind wir auf den Geschmack gekommen“, so die gelernte Theaterpädagogin.

Entwickelt wurde das Stück, bei dem der den Ort bestimmende Blaudruck auch thematisch aufgegriffen wird, in eineinhalbjähriger wöchentlicher Probenarbeit und zwei Intensiv-Probenwochenenden mit viel Improvisation und wie immer demokratisch: „Das ist das Schöne hier, neben der Gemeinschaft: Jeder kann seine Wünsche einbringen“, so die Sottrumerin Hanne Wieding, Mitglied der ersten Stunde, die dieses Mal die Schankwirtin und eine Moorleiche spielt. Wie alle hat sie sich zum Probenendspurt mit Gummistiefeln bewaffnet, schließlich spielt eine Szene an der Beekebrücke, „da kann es schon mal feucht werden“.

Unterwegs zu verschiedenen Spielorten

Das ist noch so eine Besonderheit: Die Zuschauer – durch den Platz auf der Meyerhofdiele dieses Mal auf 80 begrenzt – begleiten die Akteure an verschiedene Spielorte. „Wir sind dem Heimatverein sehr dankbar für die tolle Kooperation, ohne die das hier nicht möglich wäre“, so Schmalen.

Der Krimi rund um die Dorfgemeinschaft, die mit dem Fund einer Moorleiche ausgerechnet beim Besuch einer Kulturkommission zur Prüfung des Blaudrucks als Weltkulturerbe in ihren jahrhundertealten Fugen erschüttert wird, feiert Samstagabend um 20 Uhr Premiere. Weitere Open-Air-Aufführungen auf dem Meyerhof sind am Mittwoch, 9. Mai, am Freitag, 11. Mai, am Samstag, 12. Mai, am Freitag, 18. Mai und am Samstag, 19. Mai, jeweils ab 20 Uhr zu sehen. Karten zum Preis von zehn Euro (ermäßig acht) sind in der Buchhandlung Lesezeichen sowie telefonisch im Heimatmuseum unter der Nummer 04263 / 6757888 erhältlich.

