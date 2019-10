Für Teilsanierung und gegen Neubau

Anlieger des Schwarzen Weges bitten um Aufhebung des Ratsbeschlusses

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. In ihrem Positionspapier an den Gemeinderat Lauenbrück brachte jetzt die Anliegergemeinschaft „Schwarzer Weg“ ihre Stellungnahme in Sachen Neubau oder Sanierung des Schwarzen Weges zum Ausdruck. Darin sprechen sich die rund 30 Grundstückseigentümer eindeutig gegen einen Neubau der Straße aus und bitten um Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 18. November 2014, bei dem die Ratsmitglieder damals einstimmig für einen Neubau votierten.